Ny direktør til Spar Nord Fonden

Det bliver den erfarne Bo Uggerhøj, der overtager direktørstolen, når nuværende fondsdirektør Steffen Nørgaard går på pension. Bo Uggerhøj, der fra 1. maj i år bliver fondsdirektør i Spar Nord Fonden, er i dag professionelt bestyrelsesmedlem med stor erfaring fra dansk erhvervsliv.

Om valget af Bo Uggerhøj, siger bestyrelsesformand Michael S. Dahl i en pressemeddelelse:

- Bo har lang erfaring med strategisk ledelse og kommunikation og kan dermed understøtte udviklingen af Spar Nord Fondens uddelingspolitik og omdømme med udgangspunkt i en strategisk proces og en effektiv stab. Bo har en personlig energi, stærk motivation og kompetencer, der gør ham til et godt match for vores ambition om at tage et nyt stort skridt for Fonden.

Om Spar Nord Fonden Spar Nord Fonden er største aktionær i Spar Nord Bank med en ejerandel på 18,9 procent. Fonden uddeler hvert år mere end 50 millioner kroner til almennyttige, kulturelle, sociale og lokale projekter i Danmark. Bag enhver donation fra Spar Nord Fonden gemmer sig en god historie om nogen, der har noget på spil og om projekter, der gør en forskel for massevis af danskere i alle aldre.

Gennem 17 år har Bo Uggerhøj være CEO i Falck Assistance og SOS International. Derudover har han også arbejdet med bank, pension og forsikring i blandt andet Tryg, Nordea og Danica Pension.

- Jobbet som fondsdirektør for Spar Nord Fonden er et ønskejob for mig. Jeg ser meget frem til at arbejde med målet om at hjælpe ildsjæle og frivillige, som arbejder for at give andre mennesker ny indsigt, oplevelser og en bedre hverdag, fortæller Bo Uggerhøj, og fortsætter:

- Efter et par år som professionelt bestyrelsesmedlem, ser jeg frem til igen at have daglig berøring med ledelse og strategisk udvikling af en organisation.

Spar Nord Fonden har siden 2013 kraftigt øget sine donationer til almennyttige projekter i Danmark med stigende fokus på støtte af fællesskaber og ildsjæle.

- Fondsdirektør Steffen Nørgaard, der siger farvel til Spar Nord Fonden 30. april i år, har gjort et fantastisk arbejde med at udvikle Fonden gennem sine 10 år som direktør, siger bestyrelsesformand Michael S. Dahl, og fortsætter:

- Bestyrelsen ser frem til, at vi sammen med Bo fortsætter udviklingen og giver vores donationer endnu mere retning med større betydning for sociale, kulturelle og lokale fællesskaber i Danmark.

Direktørskiftet markeres på Steffen Nørgaards sidste dag den 30. april med reception i Musikkens Hus i Aalborg.