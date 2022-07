Ny ejer af legendarisk diskotek blev klar lige til uge 29

SKAGEN: Lørdag aften åbnede Diskotek Hyttefadet i Gammel Skagen sin sæson med et brag.

Og det er faktisk en helt særlig sæson, der nu er skudt i gang.

Det er nemlig Mikkel Kongerslevs første sæson som ejer af diskoteket.

Han har forpagtet diskoteket siden 2013, hvor diskotekets grundlægger Jarl Andersen døde. Men nu har han så skrevet under på købsaftale og har købt diskoteket af den investorgruppe, som i sin tid overtog det efter Jarl Andersen.

Egentlig skulle sidste sommer have været den første sæson som ejer, men det satte corona en stopper for. Men lørdag aften blev diskoteket altså skudt i gang - helt uden restriktioner.

- Åbningsaftenen gik bare rigtig godt. Vi havde en stor start. 436 mennesker var igennem, og på et tidspunkt nåede vi fuld kapacitet og måtte lukke dørene en overgang, siger Mikkel Kongerslev og fortæller, at aftenen begyndte med en åbningsreception for venner, familie og forretningsforbindelser efter, at diskoteket har fået den helt store ansigtsløftning.

- Og da vi så åbnede dørene klokken 23 stak det helt af, siger diskoteksejeren og fortæller, at så stor en lørdag aften har de aldrig haft før.

Aristokratisk ansigtsløftning

Og aftenen var særlig for Mikkel Kongerslev af flere forskellige årsager.

For det første fordi det er hans første sæson, som ejer af ’Hytten’, som han kalder diskoteket. Og for det andet fordi stedet har fået en gevaldig ansigtsløftning, for første gang siden Jarl Andersen åbnede stedet i 1975.

- Jeg tror aldrig, jeg har været så presset før i mit liv. Min far har hjulpet herude non stop de sidste tre uger, og først i torsdags lagde håndværkerne værktøjet fra sig, siger Kongerslev om, hvor pressede de sidste uger op til åbningen lørdag aften har været.

Men resultatet af anstrengelserne er han glad for.

Den store hesteskos-bar er revet ned, der er flere borde og hele rummet har fået en ordentlig omgang gammel fransk aristokrati med guld-ornamenter, som Kongerslev kalder det. Selv toiletterne er guldfarvede - og Instagram-venlige, pointerer han.

Trekantsområde-ugen

- Man kan lige så godt kalde det trekantsområde-ugen, som man kan kalde det Hellerup-ugen, mener diskoteksejeren i Gammel Skagen og forklarer, at der er mindst lige så mange mennesker fra Viborg, Vejle og Kolding, som der er fra Nordsjælland. Og de mange myter om uge 29 og om Hyttefadet skyder han gerne ned:

- Mange tror, at vi er et sted med sindssyge priser, men her kan du købe en gin og tonic eller en øl til priser, der matcher andre steder inde i byen. Og ja, du kan også få meget dyre champagner, og det er faktisk noget af det, som er charmen her, fortæller Kongerslev og forklarer, at Hyttefadet har alle mulige slags gæster. Unge og gamle, og rige og knapt så rige, lokale og gæster udefra.

I år holder Diskotek Hyttefadet også åbent mandag i uge 30, hvor der er et særligt Bentley og McCallan-whisky-event og efterfølgende åbent i diskoteket. Desuden overvejer Mikkel Kongerslev også at holde åbent nytårsaften.

Diskoteksejeren har sågar oplevet tre generationer i byen samme aften. Bedstefar, far og søn.

- Hyttefadet kan noget særligt, som du ikke finder andre steder. Og som ikke kan overføres til andre stedet. Det findes kun her, siger han og forudser, at det aldrig ville blive det samme som i Gammel Skagen, hvis man åbnede en kopi i København for eksempel.