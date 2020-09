Ny formand for Skallerup Seaside Resort

SKALLERUP:Lars Klinkby, næstformand i bestyrelsen og medlem siden 2017, overtager formandsposten efter Christian Jensen, som takker af efter mere end 14 år i formandsstolen.

Lars Klinkby, ejer af og direktør i virksomheden EXPO-net, har siddet i bestyrelsen for Skallerup Seaside Resort siden 2017.

Den afgående Christian Jensen har været formand siden 2006 og er forhenværende direktør i it-virksomheden Eg Data Inform.

- Under Christian Jensens formandskab har Skallerup Seaside Resort hvert år leveret rekordoverskud, senest med en omsætning på over 100 mio. kr. i 2019. Det er også under Christian Jensens formandskab, at feriecentret har udvidet kapaciteten med klyngehuse og XL-feriehuse, nyt restaurantområde og nyt fitnesscenter. Han overdrager dermed en virksomhed, som på alle områder er i god form, siger direktør i Skallerup Seaside Resort, Jørgen Høll i en pressemeddelelse.

- Der skal lyde en stor tak til Christian Jensen for den flotte indsats.

Den nye formand er fast besluttet på at fortsætte den positive udvikling og den retning, Skallerup Seaside Resort har fulgt de senere år:

- Skallerup skal være tro mod sin DNA, sin historie og den omkringliggende natur. Det skal fortsat være et sted, hvor generationerne mødes og hygger sig sammen, og hvor der er noget for alle. Samtidig skal Skallerup stå for kvalitet, ikke profitoptimering. Det handler om den gode oplevelse og om gæsten i centrum. Sådan skal det være. Og så skal vi selvfølgelig fortsat sikre en sund og stærk økonomi, der kan danne basis for en kontinuerlig udvikling af feriecenteret, siger Lars Klinkby.

Han overtager formandsposten på et tidspunkt, hvor hele turismeindustrien - herunder også Skallerup Seaside Resort - er påvirket af corona-restriktioner og begrænsede omsætningsmuligheder.

Det er dog også en virksomhed, der er polstret til dårlige tider med en omsætning i 2019 på 106 mio. kr., et overskud på 9,4 mio. kr. før skat og en soliditetsgrad på 54.

Corona-situationen, særligt i forårsmånederne får generelt betydning for 2020-forventningerne, men efter 71 år i branchen er resortet godt rustet til at forblive et attraktivt feriested mange år frem.

I 2019 havde Skallerup Seaside Resort 272.500 overnatninger.