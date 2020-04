Ny frontfigur hos stort nordjysk firma

Det nordjyske softwareselskab TargIt får ny administrerende direktør. Det bliver den 53-årige Jakob H. Kraglund.

Jakob H. Kraglund er allerede tiltrådt i det, der er et af Nordeuropas førende softwareselskaber inden for Analytics og Business Intelligence (BI). Targit har mere end 6000 kunder med over 500.000 brugere i mere end 50 lande. Han afløser Leif Vestergaard, som har varetaget rollen siden 2017.

- Intelligent anvendelse af data er afgørende for virksomheders værdiskabelse og konkurrenceevne. Targit udvikler software, som muliggør dette, og virksomheden har et stort potentiale, som jeg rigtig gerne vil bidrage til at realisere, siger Jakob H. Kraglund i en pressemeddelelse.

Og opgaven ligger klar fro den nye direktør:

- Markedet for Analytics- og BI-løsninger udvikler sig hurtigt og rummer mange muligheder for en virksomhed som TARGIT. Det bliver afgørende at skabe tydelig retning og fokus i vores strategi og at få omsat strategien til konkrete handlinger og resultater med afsæt i Targits markedsledende software og dygtige medarbejdere, uddyber Jakob H. Kraglund.

Jakob H. Kraglund har i hovedparten af de seneste 12 år arbejdet som CEO for softwareselskaber i Danmark og udlandet. Han kommer senest fra en stilling som CEO hos Mobylife og var før det administrerende direktør for hhv. Traen og Cambio Healthcare Systems.

Om valget af Jakob H. Kraglund siger Claus Thorsgaard, bestyrelsesformand i Targit:

- Jakob H. Kraglund er en særdeles erfaren forretningsleder, og med hans mangeårige erfaring fra konsulentbranchen, bl.a. som Partner og Country Managing Director hos Accenture, samt hans dybe erfaring fra Enterprise Software-virksomheder som Traen og Cambio Healtcare Systems, er han den helt rigtige til at tage ansvar for næste fase af Targits fortsatte rejse som en ledende spiller inden for BI og ’Augmented Analytics’ med særlig dybde inden for udvalgte brancher.

- Leif Vestergaard har de senere år gennemført en udvikling og professionalisering af virksomheden og forlader et Targit i god form, hvilket vi er godt tilfredse med, udtaler Claus Thorsgaard i pressemeddelelsen.