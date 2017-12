Ny mand i spidsen for Bladt Industries

AALBORG: En af Nordjyllands største industrivirksomheder, Bladt Industries i Aalborg, får ny administrerende direktør. Det bliver Klaus Steen Mortensen, der ved årsskiftet afløser Jan Kjærgaard.

Jan Kjærsgaard, der har siddet på posten siden 2014, skifter til cementfabrik-koncernen FLSmidth, hvor han får titel af Group Executive Vice President.

- Gennem mine tre år i Bladt Industries har vi fokuseret på at styrke vore relationer med nøglekunder og opgradere interne processer, og jeg mener, at tiden nu er gunstig i forhold til at påtage mig en ny ledelsesopgave andetsteds, siger Jan Kjærgaard, der i sin tid afløste Peter Rindebæk på posten.

Stærke resultater

Klaus Steen Mortensen kommer fra Vestas, hvor han i de seneste 11 år har haft stillingen som President, Vestas Northern Europe, med ansvar for ca. 1200 medarbejdere og med meget stærke resultater. Han har desuden erfaring inden for entreprenørbranchen og projektorganisationer også før Vestas fra selskaber som Banedanmark, Skanska (administrerende direktør for Danmark), H. Hoffmann & Sønner samt A/S Øresundsforbindelsen.

Jens Due Olsen, formand for bestyrelsen i Bladt Industries, betegner den nye direktør som "et perfekt match" for virksomheden. Selv siger den nye direktør:

- Jeg har fulgt Bladt Industries gennem lang tid, og da denne mulighed opstod, var jeg ikke i tvivl, da jeg ser mange muligheder for Bladt Industries både inden for offshore vind- og infrastruktur-forretningen.

Bladt Industries holder til på Aalborg Havn og er især kendt for at producere fundamenter og transformerplatforme til havvindmølleparker.