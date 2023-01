Ny McDonald's fik flyvende start: Nu har nordjysk burgerdronning vundet en pris

NORDJYLLAND:Britta Børding, der er franchisetager på McDonald's restauranter i Nykøbing, Thisted og Frederikshavn, er udnævnt som "Årets Franchisetager" hos McDonald's Danmark.

Prismodtageren blev hædret ved McDonald's store nationale kick-off, der blev holdt på Clarion Hotel i København, hvor hun fik overrakt prisen af administrerende direktør Mads Friis under overværelse af 600 kolleger.

- Årets franchisetager 2022 er en person, der uden de store armbevægelser, bare leverer ”god McDonald’s” på sin egen stilfærdige måde. Med en urokkelig tro på brandet og systemet har personen et konstant og meget målrettet fokus på at levere en lille smule bedre i dag, end vedkommende gjorde i går. Gennem nærværende ledelse og ved fysisk tilstedeværelse i restauranterne er vedkommende helt tæt på både personalet og driften af restauranterne. Personen tager også gerne ansvar i systemets interesse. Stiller gerne op, er altid velforberedt og udtrykker gerne sine klare holdninger. Altid konstruktivt og med respekt for partnerskabet. Vi er utrolig glade for at have Årets Franchisetager med på holdet og ser frem til et fortsat stærkt partnerskab, i rigtig mange år fremover, udtalte Mads Friis i forbindelse med udnævnelsen.

Britta Børding selv er ganske beskeden, når hun skal sætte ord på, hvordan det er at blive Årets Franchisetager. Hun mener, at en stor del af grunden til, at netop hun har fået prisen, skal findes i den flotte modtagelse, McDonald's har fået på Mors. Her slog Britta Børdings spritnye restaurant endelig dørene op 14. december, efter der i årevis havde huseret utallige rygter om fastfoodkædens indtog på Limfjordsøen:

- Opstarten på Mors har været fuldstændig fantastisk og over al forventning. Jeg havde ikke drømt om, at vi var blevet taget så godt imod, og vi kan mærke på gæsterne, når de kommer ind ad døren, at de er glade for at besøge os. Vi har også allerede fået de første stamkunder, og det, at vi har fået en så fantastisk start, tror jeg helt sikkert er medvirkende til, at jeg er blevet valgt som Årets Franchisetager, siger Britta Børding og tilføjer:

- Jeg er meget taknemmelig for den modtagelse og den start, vi har fået.

De nye medarbejdere i Nykøbing er fortsat under oplæring, men Britta Børding fortæller, at den slags tager tid, og der bliver knoklet løs i restauranten. Til gengæld er hun allerede nu klar til at ansætte endnu flere nye medarbejdere som følge af den travlhed, der har været siden opstarten.

- Det er først nu, vi virkelig skal til at skabe udvikling og finde ud af, hvilke medarbejdere, der kunne tænke sig at uddanne sig videre hos McDonald's. Det er noget af det vigtigste for mig som forretningskvinde, at sikre videreudvikling af mine medarbejdere, siger Britta Børding.

Hvad angår hendes egne fremtidsplaner, så holder Årets Franchisetager kortene tæt til kroppen.

- Lige nu skal jeg lige lande i det at have tre restauranter, og jeg holder fokus på at få dem ensrettet, så de bygger på det samme gode fundament. Og hvad der så sker ude i fremtiden, det vil tiden vise. Selvfølgelig har jeg ambitioner om at have flere restauranter, men det er først og fremmest kvalitet frem for kvantitet, slår Britta Børding fast.