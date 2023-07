Ny plan skal gøre Sallingsund til et mekka for friluftsturister

SALLINGSUND:Der skal flere friluftsturister til Sallingsund, og for at nå det mål, har Destination Limfjorden nu sendt en udviklingsplan på området i udbud.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Destination Limfjorden.

Håbet er at finde en kompetent og erfaren partner, som skal lave en stor strategisk-fysisk udviklingsplan for Sallingsund. Planen sætte gang i en bæredygtig udvikling af områdets natur- og friluftsområder, og så skal den understøtte turismeerhvervet i området.

Planen udgør en afgørende del af projektet "Bæredygtig udvikling af outdoor-turisme", som skal realisere de bæredygtige potentialer for outdoor-turismen i Danmark, med særligt fokus på strategisk-fysisk planlægning og besøgsstyring i udvalgte naturområder.

- Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Sallingsund vil være en stor del af vores indsats for at fremme turismen i området og udnytte potentialet for outdoor-aktiviteter på en bæredygtig måde. Vi ser frem til at samarbejde med en dygtig og visionær partner, der kan bidrage med ekspertise og innovation, siger destinationsdirektør Kristina Lehmann Schjøtt.

Destination Limfjorden er engageret i en bred vifte af projekter, der alle har til formål at støtte turismevirksomhederne og fremme turismeudviklingen i kommunerne Morsø, Struer og Skive. Projekterne omfatter produktudvikling, markedsføring, digitalisering og bæredygtig omstilling, der skal være til gavn for erhvervslivet, borgerne og turisterne.

Interesserede tilbudsgivere opfordres til at indsende deres tilbud senest den 18. august 2023 kl. 12.00.