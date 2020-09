Ny pris skal hylde nordjyske kvinder

NORDJYLLAND:En nystiftet pris under navnet ”Kammaprisen” skal hylde de nordjyske kvinder, der inspirerer andre og gør en positiv forskel. Prisen er indstiftet af byrådsmedlem og leder i Aalborg Kommune Maja Torp, foredragsholder og Ph.d.-studerende Karina Burgdorff Jensen og partner i Kruse Vask samt stifter og formand for ”Nordjysk Mad og Turisme” Sarah Kruse.

Kammaprisen er opkaldt efter Kamma Rahbek (1775-1829), som var en kulturpersonlighed og salonværtinde. Kamma var belæst, begavet, kreativ samt mestrede flere sprog og blev med tiden billedet på den stærke kvinde, der med sine saloner var med til at skabe et rum, hvor fremtrædende medlemmer af samfundet kunne mødes, opbygge netværk og deltage i udviklende samtaler.

- Kammaprisens overordnede formål er at skabe et rum til at samle nutidens og fremtidens modige, intelligente og stærke kvinder i en moderne version af Kammas saloner. Vi ved, at der er mange dygtige kvinder i Nordjylland, som vi kan lære og blive inspireret af, men de er nogle gange svære at finde – og det må de ikke være. De fortjener at blive anerkendt og komme mere frem i lyset, fortæller Maja Torp i en pressemeddelelse.

En analyse foretaget blandt Nordjyllands 50 største virksomheder målt på omsætning viser, at det kun er to ud af 50 virksomheder, der i dag har en lige fordeling mellem mænd og kvinder i bestyrelseslokalet. Derudover har kun én af virksomhederne en kvindelig direktør, mens ingen kvinder besidder posten som bestyrelsesformand.

- Hvis kammaprisen kan medvirke til at synliggøre de mange dygtige kvinder, vi har i Danmark, er jeg overbevist om, at bestyrelsesposter, direktørstillinger og medindflydelse vil følge, siger Maja Torp videre.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var der i 2018 var 81 procent af landets bestyrelsesposter besat af mænd, mens kun 19 procent bestod af kvinder. 85 procent af landets direktioner bestod i 2018 af mænd, mens 15 procent bestod af kvinder.

Der kan laves nomineringer på www.kammaprisen.dk. Herefter vil en jury bestående af udvalgte personligheder fra nordjysk erhvervsliv udvælge fem finalister.

Kammaprisen uddeles for første gang den 6. november 2020.