Ny rekord: Anders Kold tager stort skridt mod milliarden

STØVRING:Væksten hos den familieejede industrikoncern Mekoprint med hovedsæde i Støvring fortsætter med ufortrøden kraft trods et væld af usikkerheder og stigende råvarepriser.

Mekoprint, der er ejet af direktør Anders Kold og hans familie, har netop offentliggjort sit seneste årsregnskab, som viser en omsætning på 729 millioner kroner.

Det svarer til en stigning på 28 procent i forhold til året før.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi igen har oplevet en markant vækst. Efterspørgslen fra kunderne har aldrig været større, udtaler Anders Kold.

På vej mod milliarden

Mekoprint beskæftiger over 700 ansatte og har en målsætning om at runde en omsætning på en milliard kroner i 2025. Fremgangen i det seneste regnskabsår viser ifølge Anders Kold, at virksomheden er godt på vej til at indfri forventningerne.

- Vi arbejder med et ambitiøst mål om at øge omsætningen med 15 procent om året, og det er realistisk, når vi ser på den store efterspørgsel og det gode samarbejde, vi har med vores kunder, siger Mekoprint-direktøren.

Anders Kold (til venstre) er tredje generation i spidsen for Mekoprint. Arkivfoto: Claus Søndberg

Mekoprint laver betjeningsløsninger og folier, metalskilte, metalkomponenter og færdige kabelsæt.

Den nordjyske virksomhed er Europas største leverandør af touch-løsninger til producenterne af vaskemaskiner, opvaskemaskiner og andre husholdningsmaskiner. Og kunderne tæller blandt andet store virksomheder som Volvo, Grundfos og Danfoss.

Store ekstraomkostninger

Hovedaktionærerne i Mekoprint er Anders Kold, Søren Kold og Marie Kold Thamdrup. De er tredje generation efter grundlægger Erland Kold og kunne i seneste regnskabsår glæde sig over et overskud efter skat på 44 millioner kroner i familiens livsværk.

Det samme som man tjente året før.

Når resultatet ikke er steget i samme takt som omsætningen, skyldes det en række uforudsete omkostninger. Ligesom de fleste andre produktionsvirksomheder har Mekoprint haft problemer med leveringer i hele forsyningskæden og har været ramt af store prisstigninger fra leverandørerne.

- Vi har desuden set stigninger i omkostninger til energi på flere hundrede procent og været ramt af inflation og stigende renter. Derudover måtte vi lukke vores fabrik i Ukraine i halvanden måned på grund af krigen. På den baggrund er resultatet tilfredsstillende, selvom det ikke er steget i samme takt som omsætningen, forklarer Anders Kold.

Investerer millioner

Med til historien hører også, at Mekoprint er i gang med at foretage massive investeringer. I løbet af seneste regnskabsår købte man blandt andet 67 procent af aktierne i virksomheden Microturn.

Dermed blev Mekoprint den største udviklingspartner og leverandør af mikrokomponenter i Norden.

Over de kommende tre år vil Mekoprint ifølge Anders Kold investere omkring 150 millioner kroner i blandt andet opkøb, ny teknologi og øget kapacitet.

Historien om Mekoprint går tilbage til 1954, da Erland Kold købte sig ind i den daværende Aalborg Kliché- og Metalskiltefabrik.

Virksomheden ændrede i 1960 navnet til Mekoprint. Anders Kolds far - Esben Kold - tog over som daglig leder i 1973. Anders Kold har siddet i direktørstolen i familiefirmaet siden 2015.