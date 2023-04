Ny retning skal lede virksomhed ud af krise: - Vores ejerkreds bakker op

THISTED:Ledelse, bestyrelse og ejerkreds bakker fuldt op om Thisted-virksomheden Celfon, der befinder sig midt i en omfattende turnaround, som skal sikre en bæredygtig økonomi i virksomheden fremover.

Det oplyser administrerende direktør i Celfon A/S Henrik Melballe til Nordjyske.

Celfon, også kendt som Thyfon, sælger løsninger indenfor erhvervstelefoni. Virksomheden offentliggjorde i slutningen af marts sit regnskab for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022.

Af rapportens nøgletal fremgår det, at resultatet før skat landede på minus 2,6 mio. kr., mens egenkapitalen nu er på minus 17,8 mio. kr. som følge af, at virksomheden i en årrække har haft svært ved at lave overskud. For eksempel var 2020/21-regnskabet også præget af røde tal, med et resultat før skat på minus 800.000 kr. og en egenkapital, der dengang lå på minus 15,3 mio. kr.

En del af årsagen til de svigtende økonomiske resultater skal findes i Celfons satsninger på produktudvikling, fortæller Henrik Melballe:

- Celfon har gennem flere år brugt mange ressourcer på at udvikle nye produkter, samt på installering af avanceret driftssikkert udstyr. Denne udvikling og disse installationer har naturligt medført tunge afskrivninger gennem årene, siger direktøren og tilføjer:

- Sammen med traditionel salgsstrategi har det været medvirkende til, at det har været svært at skabe overskud.

Regnskabets revisor har i sin udvidede gennemgang af årsrapporten pointeret, at der er "væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift", hvilket også fremgår af ledelsesberetningen.

Af ledelsesberetningen fremgår det desuden, at: "Det er ledelsens forventning, at selskabets bankforbindelse i lighed med tidligere år opretholder nuværende kreditfacilitet, der med baggrund i foranstående vurderes tilstrækkelig til sikring af selskabets finansieringsbehov."

Der er dog ingen tvivl hos hverken ledelse eller bestyrelse om, at Celfon har en lys fremtid. I løbet af sommeren 2022 blev der nemlig iværksat en række tiltag, som snart vil skinne igennem i de økonomiske rapporter:

- Reduktion af medarbejderstaben samt trimning af omkostninger hele vejen rundt i virksomheden er med til, at der allerede i år er udsigt til fornuftige sorte tal på bundlinjen. Ligeledes er der i budgettet for 2023/24 en flot sort bundlinje, siger Henrik Melballe og fortsætter:

- Vi har en stadig stigende kundekreds og eksisterende loyale kunder, som vi tilbyder en opdateret og konkurrencedygtig teleplatform med præcise og individuelle løsninger. Derudover har vi nu en helt anderledes omkostningsstruktur samt en ny og opdateret forretningsplan.

Der er også ro på bagsmækken i forhold til ejerkredsen, forsikrer direktøren:

- Vores ejerkreds bakker fortsat 100 pct. op om virksomheden og har en stålsat tro på, at forretningen er på vej til at blive sund og velkørende. Med den opdaterede teleplatform er der masser af nye lovende produkter på "hylderne", og vi får allerede meget positive tilbagemeldinger fra vores kunder.

Virksomheden, der holder til i den vestlige ende af Hundborgvej ved rundkørslen Silstrupvej/Malervej, er stolt over at være lokal, og sådan skal det vedblive at være, ifølge direktøren:

- Vi er thyboer, bor i Thy og sådan bliver det ved med at være. Vi vil fortsat være tilgængelige 24/7 de næste mange år for alle vores trofaste og loyale kunder. Celfon er stadig den samme lokalforankrede virksomhed, som vi altid har været - uagtet, at nogle af vores konkurrenter mener noget andet, siger Henrik Melballe.