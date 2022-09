Ny træpillefabrik er gået viralt - nu breder tvivlen sig

DRONNINGLUND:Historien om en ny træpillefabrik i Dronninglund, der vil halvere priserne på træpiller, er gået viralt, siden Nordjyske bragte artiklen onsdag eftermiddag.

En lang række kunder har allerede lagt en ordre, og historien om fabrikken er blevet det store samtaleemne i træpillebranchen.

Men nu rejser der sig en række spørgsmål omkring firmaet Pinderup Træpiller og personen bag, Anders Pinderup.

Han slår sig op på at ville dumpe priserne på træpiller - en vare, der på få måneder er steget fra 2000 kroner til 6000-7000 kroner pr. ton.

Pinderup Træpiller har tidligere oplyst til Nordjyske, at man vil producere 20 ton træpiller i timen, og at man sælger et ton træpiller til 3500 kroner.

Men flere kilder i branchen, som Nordjyske har talt med, rejser tvivl om, hvorvidt Pinderup Træpillers planer er realistiske.

En fabrik med den kapacitet vil tage op mod et år at stable på benene, og den vil kræve en investering på mange millioner kroner, lyder det. Derudover vil det kræve en meget stor pillepresser at producere 20 tons piller i timen, fortæller de.

Hos Biobrændselsforeningen har man svært ved at tro på historien.

- Ingen banker en træpillefabrik op på en uge, siger Jørgen Strandgaard, der er næstformand i Biobrændselsforeningen.

En kæmpe investering

Han anslår, at det vil koste mellem 70 til 100 millioner kroner at etablere en træpillefabrik.

- Hvis man investerer 100 millioner kroner i en fabrik, kræver det, at man tjener penge på sit produkt. Det er ikke muligt med den prissætning, siger Jørgen Strandgaard.

Billedet her er fra træpilleproducenten Dansk Træemballage A/S' fabrik, der producerer certificerede træpiller i Ribe. Kilde: DTE Pillefabrik

Andre kilder fortæller til Nordjyske, at det koster 1000 kroner alene i strøm at presse et ton træpiller. De undrer sig også over, hvordan firmaet vil skaffe træspåner i så store mængder. Der er stor mangel på træspåner i øjeblikket, og priserne er steget kraftigt, fortæller flere med indsigt i branchen.

Her er lokalerne, som Pinderup Træpiller vil bruge som produktionsanlæg. Foto: Martél Andersen

Et andet element er fragt, som vil være meget omkostningstungt. Ejer Anders Pinderup har tidligere oplyst til Nordjyske, at firmaets træpiller leveres med Danske Fragtmænd.

Men hos Danske Fragtmænd oplyser marketing- og kommunikationschef Henriette Kjærholm Madsen, at Pinderup Træpiller ikke er kunde hos fragtfirmaet.

Pinderup Træpiller oplyser på sin hjemmeside, at man har adresse på Dronninglundvej 16 i Agersted.

Der var dog tomt på adressen, da Nordjyske var forbi torsdag.

Billedet er taget indenfor på adressen, hvor Pinderup Træpiller holder til ifølge sin hjemmeside. Foto: Martél Andersen

DSI Dantech, der laver industrifrysere, oplyser til Nordjyske, at virksomheden har haft lejemålet i Agersted siden 2015. En stor del af bygningen skulle fremlejes til det påståede træpillefirma, som man også har haft møde med.

Der er lavet et udkast til en lejekontrakt, men den er ikke underskrevet, oplyser produktionschef i DSI Dantech, Simon Hoffgaard.

En blandet fortid

Pinderup Træpiller bliver drevet gennem selskabet Fam3D Filement, der er en personligt ejet virksomhed.

Selskabet har tidligere oplyst, at det har bedrevet virksomhed med alt fra detailhandel på internettet og dyrehandel til vejgodstransport og murerforretning.

Derudover har virksomheden tidligere haft adresse i Søllested på Lolland, Snedkersten og Helsingør i Nordsjælland.

Ejer Anders Pinderup oplyser selv, at han er uddannet elektriker, og at dyrehandlen var hans tidligere kones forretning. Han har indtil for nyligt drevet træpilleproduktion som et hobbyprojekt, som han nu ønsker at skalere op, oplyser han.

Konkurrenterne piber

Der er flere årsager til, at adressen i Dronninglund står tom, fortæller han.

Lejekontrakten for lokalerne er ved at blive udarbejdet af advokater fra den tidligere lejer, og derfor er den endnu ikke underskrevet. Planen er, at de første produktionsmaskiner vil ankomme på mandag.

Pinderup Træpiller forsøger at få aftaler på plads med fragtmandsforretninger, mens der også er planer om at købe egne lastbiler. Lige nu har fabrikken en aftale med shippingselskabet Shipmondo, oplyser ejeren.

Anders Pinderup ønsker ikke at oplyse, hvor meget han har investeret i den nye fabrik, da “det er sagen irrelevant”.

- Det koster på den anden side af to millioner kroner at etablere en træpillefabrik, siger Anders Pinderup.

De kilder, Nordjyske har talt med, vurderer prisen på en træpillefabrik til at være op mod 100 millioner kroner, og at det vil tage et år at etablere fabrikken. Det giver indehaveren ikke meget for.

- Det er noget sludder, at det skulle tage et år at få fabrikken op at køre, siger Anders Pinderup.

- Jeg tror, de andre aktører piber. De synes, at alt er meget dyrere. Du skal nok nærmere undersøge, hvorfor man tager 7500 kroner for en palle, end at vi tager 3500 kroner. Det koster ikke mere end det at producere.

Ingen penge modtaget

Flere kunder har lagt en ordre ved firmaet, der også melder alt udsolgt på sin hjemmeside. Kunderne betaler via MobilePay, når de bestiller.

Nordjyske har talt med en kunde, der har betalt 7400 kroner via MobilePay for to ton træpiller i big bag samt levering.

Anders Pinderup fortæller, at han først modtager pengene, når varerne er afsendt.

- Man betaler ikke med MobilePay direkte til os. Det kører gennem vores indløser, som er Clearhouse, der holder pengene, indtil vi kan sende varerne. Der bliver ikke trukket penge, før vi afsender varerne.

På Pinderup Træpillers hjemmeside er der en længere beskrivelse af firmaets træpiller. En Google-søgning viser, at teksten er identisk med en tekst på hjemmesiden Primatræpiller.dk.

En stor del af den øvrige tekst på hjemmesiden, heriblandt handelsbetingelser og returpolitik, er også identisk med andre hjemmesider.

