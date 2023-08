Kørselsfradraget i spil: Så stor kan skattelettelsen blive

Det er et af de skattefradrag, som nok flest danskere kender til – og ynder at forholde sig til.

Nu turnerer V-formand Jakob Ellemann-Jensen rundt med ønsket om at hæve det, altså kørselsfradraget, med i alt 100 millioner kroner for at lette livet og pengepungen for pendlere i særligt yderområderne.

Men hvad giver det reelt i kroner og øre i skattelettelse til den enkelte dansker, hvis forslaget bliver en realitet? Det viser nye beregninger, som den borgerlig-liberale tænketank Cepos har lavet for Jyllands-Posten.

Regnestykket baserer sig på, at der bruges 100 millioner kroner på at hæve det eksisterende, forhøjede kørselsfradrag til borgere, der kører over 120 kilometer til og fra arbejde, og som bor i en af de 25 yderkommuner, som Skatteministeriet har defineret.

I Nordjylland er Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mors, Thisted og Vesthimmerland defineret som yderkommuner.

Skattelettelsen i kroner og øre

Hvis politikerne målretter en forhøjelse af kørselsfradraget til kun landets yderkommuner, kan fradraget ifølge Cepos hæves fra 2,19 kroner pr. kilometer til 3,60 kroner pr. kilometer.

Det giver en skattelettelse på 72 kroner om måneden, hvis man kører 130 kilometer til og fra arbejde og har 20 arbejdsdage på en måned.

Kører man i alt 150 kilometer frem og tilbage – hvad der svarer til at bo i Hjørring og arbejde i Støvring – vil skattelettelsen være på 217 kroner om måneden.

Ved en afstand til og fra arbejde på 180 kilometer, løber skattelettelsen op i 434 kroner månedligt, ifølge Cepos' beregninger.

Forslaget om at bruge 100 millioner kroner over de kommende fire år på en forhøjelse af kørselsfradraget er en del af regeringens finanslovsforslag, som præsenteres i denne uge.

Detaljerne mangler

Hvordan de mange millioner konkret skal fordeles, har regeringen ikke lagt sig fast på, men i et interview på TV 2 lagde økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen ikke skjul på, at de primært skal tilgodese pendlere ude i landdistrikterne.

- Der er forskel på at bo i byer og på landet. Det skal der også være. Vi må også bare konstatere, at der er nogle udfordringer ved at bo på landet, hvor transportmulighederne ikke er lige så gode, sagde han.

I 2021 indberettede danskerne, at de havde kørselsfradrag for i alt 19,2 milliarder kroner. Skatteværdien af fradraget er cirka 26 procent.

Nordjylland er blandt de steder i landet, hvor flest pendler i bil til og fra arbejde.