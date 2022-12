Nye ejere af Aalborg-restauranter: Den ene er tømrermester, den anden millionær

AALBORG:De to restaurantkæder Karma Sushi og Vaca er for anden gang på få år kollapset, efter at manden bag, Morten Hansson, er gået konkurs med samtlige sine selskaber.

Men i Aalborg er det ikke slut med at spise sushi eller mexicansk finger food fra de to kæder.

En ny ejerkreds har købt i alt ni restauranter ud af konkursboet, heriblandt Vaca og Karma Sushi i Aalborg. Det skriver Berlingske.

Dermed kan Vaca på Reberbansgade fortsætte, og det samme gælder Karma Sushi, der har adresse tæt ved havnekanten. Begge restauranter er på vej til at blive genåbnet, da aftalen om at købe dem ud af konkursboet først netop er faldet på plads.

Dårlig styr på økonomien

Nordjyske har over det seneste halve år beskrevet, hvordan en lang række selskaber bag restauranterne Karma Sushi og Vaca, som iværksætteren Morten Hansson står bag, er gået konkurs.

I alt 15 styks.

I et interview med Berlingske fortæller Morten Hansson, at der altid har været for dårlig styr på økonomistyringen og bogholderiet i koncernen.

Det kan en af de nye ejere bekræfte.

- Den administrative del af det her har sejlet i mange år, og der kommer vi ind med et nyt hold, der har en helt anden tilgang. Vi har tænkt os at køre tingene på en helt anderledes måde, siger Danny Plambæk til Berlingske.

Den nye ejerkreds bag Vaca og Karma Sushi i Aalborg består, udover Danny Plambæk, af Morten Larsen, Frank Fjeldhøj og Christian Fjeldhøj.

Vaca er et mexicansk restaurantkoncept. Udover restauranten i Aalborg fortsætter kæden i Aarhus, Hellerup, Helsingør og København. Foto: Ole Skouboe

Tømrermester og millionær

Morten Larsen, der skal være adm. direktør, er medejer af blandt andet smykkefirmaet Vera Vega og designvirksomheden Nofred. Han har desuden en fortid i Basisbank og er god for et tocifret millionbeløb.

Frank Fjeldhøj er tømrermester og ejer byggefirmaet Fjeldhøj & Co i Kongens Lyngby.

Hvad Danny Plambæk har bedrevet, giver CVR-registret ingen svar på, mens Christian Fjeldhøj udover at drive en enkeltmandsvirksomhed er direktør i et nystiftet ejendomsselskab.

Morten Hansson, der åbnede den første Karma Sushi i Frederikshavn i 2007, bliver ikke en del af den nye ejerkreds eller direktion. Han gik første gang konkurs med sine to restaurantkæder i 2021 og købte dem efterfølgende selv ud af konkursboet for at drive dem videre.

Kreditorerne stod tilbage med et tab på over 20 millioner kroner.

Og nu er han altså igen gået konkurs med livsværket - og igen med en større milliongæld, som kuratorerne endnu ikke har et samlet overblik over.