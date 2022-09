Nye kræfter er kommet til: Hjørring VVS overtaget af Viborg-virksomhed

HJØRRING:Ny ejer fra Viborg og ny daglig leder på adressen på Mads Clausens Vej i Hjørring.

Der blæser nye vinde over Hjørring VVS, der netop er blevet købt af Ole Jacobsen fra Viborg VVS - dog uden at det får nogen lavpraktisk betydning for VVS-firmaet med base i Hjørring.

Det forklarer daglig leder Lars Jungersen, der blev ansat i Hjørring VVS i september sidste år.

- Hjørring VVS kører stadig som en selvstændig virksomhed og refererer så til ejeren, Ole Jacobsen, der har købt hele virksomheden. Men ellers er det to forskellige virksomheder med hver deres CVR-nummer, siger han.

Hjørring VVS er udkørende i hele Vendsyssel, men dækker også området hele vejen ned til Aalborg. I virksomheden kan de også godt mærke den nuværende energikrise - men det hænger sammen med en øget efterspørgsel på varmepumper.

- Så der er rigtig godt gang i butikken lige for tiden, siger Lars Jungersen.

Folkene i Hjørring VVS står næsten på tæerne af hinanden for at tage ud og lave deres arbejde. Og når de rykker ud, garanterer Lars Jungersen et godt stykke arbejde.

- Vi gør tingene færdige og yder en god service. Helt basale ting som skal sikre vores gode omdømme fremadrettet, siger han.