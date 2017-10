Nye krav til boliglån rammer folk med høj gæld

HELE LANDET: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er klar med lempeligere retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld. De begrænser typen af lån, der kan optages, når man har høj gæld.

Retningslinjerne skal samtidig give både førstegangskøbere og pensionister adgang til lån.

Dermed forsøger Brian Mikkelsen nu at bløde op på de retningslinjer, som for nylig måtte trækkes tilbage efter advarsler om, at de ville ramme boligmarkedet i København og Aarhus hårdt.

De nye retningslinjer er ikke geografisk afgrænset til de to byer, men gælder for hele landet.

De nye retningslinjer betyder, at hvis en husstand optager høj gæld på mere end fire gange husstandsindkomst, og kommer over 60 procent i belåningsgrad, vil der være begrænsninger på, hvilke realkredit- eller realkreditlignende boliglån, man kan få.

Husstande med høj gæld vil ikke kunne få lån med variabel rente med kortere rentebinding end fem år med eller uden afdrag. Det vil sige, at man ikke længere har adgang til eksempelvis F1-lån med eller uden afdrag.

Har man høj gæld, vil der heller ikke være adgang til afdragsfrielån med variabel rente med rentebinding på fem år eller mere.

Alle andre typer lån vil ikke være omfattet af lånebegrænsningerne. Det betyder eksempelvis, at der ingen begrænsninger er på lån med en belåningsgrad på 60 procent eller derunder.

Det vil typisk være gældende for de såkaldte nedsparingslån, som nogle pensionister benytter sig af. Det var et af kritikpunkter mod de oprindelige retningslinjer, at de ville ramme pensionister, selv om de har stor friværdi.

Ifølge Brian Mikkelsen vil regeringen med de nye retningslinjer beskytte husstande med en høj belåningsgrad, så de kan stå imod rentestigninger uden at komme i økonomiske vanskeligheder.

Samtidig tager man hensyn til førstegangskøbere, som fortsat vil kunne låne:

- Med de nye retningslinjer ønsker vi at skabe et mere robust og balanceret boligmarked. Det gør vi ved at begrænse udbredelsen af de mest risikobetonede lån for husstande med høj gæld.

- Samtidigt sikrer vi, at man fortsat kan optage lån til køb af bolig, selv om man har høj gæld. Det skal bare ske med større forsigtighed i forhold til valg af lånetype, siger Brian Mikkelsen.

Han understreger, at de nye retningslinjer alene omhandler, hvilke lånetyper låntagere med høj gæld kan få.

Der ændres med andre ord ikke på mulighederne for at få boliglån, og der ændres ikke på, hvordan kreditværdigheden bliver vurderet. Samtidig vil eksisterende boligejere fortsat have mulighed for rene låneomlægninger også kaldet konverteringer.

/ritzau/