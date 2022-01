Nye og yngre kræfter hos Scaniro

Metalvirksomheden Scaniro i Fjerritslev har pr. 1. januar 2022 gennemført et generationsskifte i ejerkredsen. Lars Ole Rærup og Michael Ranch Kornum, der hver ejede 33 procent af virksomheden har solgt deres ejerandele. I stedet er Niklas Mejdahl Jensen og Rene Pedersen indtrådt i ejerkredsen som ligeværdige partnere med administrerende direktør og medejer Keld Jensen. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Generationsskiftet hos Scaniro har været undervejs et stykke tid. Ejerkredsen har gennem de seneste par år arbejdet målrettet for at finde den helt rette konstellation til at sikre Scaniros fortsatte succes og positive udvikling.

- Scaniro er en sund virksomhed med stort vækstpotentiale og mange spændende udviklingsmuligheder, og der er ingen tvivl om, at vores nye medejere vil kunne bidrage med ny energi og ny udvikling i den proces. Ejerskiftet har tilført nye kompetencer og ny økonomi, og vi har allerede flere spændende planer i støbeskeen. Vi forventer også yderligere vækst og endnu flere lokale arbejdspladser, siger Keld Jensen.

Medejer Rene Pedersen er udelukkende indtrådt som investor i ejerkredsen, mens medejer Niklas Mejdahl Jensen er tiltrådt som salgsdirektør og dermed indgår i den daglige drift.

- Scaniro er en spændende virksomhed med potentiale, og jeg glæder mig over at være blevet en del af holdet og til at skulle bidrage aktivt til virksomhedens fortsatte udvikling. Jeg kommer fra en stilling som sælger i en grossistvirksomhed, der har været leverandør til Scaniro, og jeg er oprindeligt udlært smed, så jeg har en del know-how og viden fra branchen. Jeg er slet ikke i tvivl om, at mine styrker inden for salg, kombineret med Kelds erfaring, know-how og store netværk, er et rigtig godt match og den helt rette kombination i forhold til at udvikle og konsolidere Scaniro langt ud i fremtiden, siger Niklas Mejdahl Jensen.

CO2-neutrale

Gennem de seneste år har Scaniro arbejdet målrettet på at blive CO2-neutrale, og virksomheden er blevet klimacertificeret. Både Keld Jensen og Niklas Mejdahl Jensen forsikrer, at det miljømæssige fokus fortsat vil stå højt på dagsordenen, ligesom arbejdet med at øge digitaliseringen i virksomheden fortsætter ufortrødent.

- Vi føler, at vi er rigtig godt polstret til fremtiden. Vi har et stærkt økonomisk fundament, en dygtig og engageret medarbejderstab og en attraktiv kundeportefølje med potentiale for yderligere vækst, siger Keld Jensen.