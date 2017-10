USA's nye rejseregler rammer flypassagerer torsdag

Går turen til USA skal passagerer påregne ekstra tid i lufthavnen fra torsdag. Her træder nye regler for sikkerhedskontrollen, som USA egenhændigt har besluttet, nemlig i kraft.

Det skriver en stribe internationale medier, deriblandt Reuters og Wall Street Journal.

Reglerne gælder alle fly mod USA, og altså dermed også Danmark.

- Vi beder alle rejsende til USA for i morgen at beregne ekstra god tid til indtjekning.

- Dem, som har været i USA, ved, at der er flere dokumenter, der skal kontrolleres. Når vi så får et udvidet sikkerhedstjek må vi tage højde for, at det vil tage ekstra tid, siger informationschef ved SAS Knut Morten Johansen til norske Aftenposten om situationen torsdag.

De nye regler betyder, at alle passagerer skal gennemgå et kort interview, mere kontrol og udvidede screeninger.

- Reglerne er sådan, at hvis vores personale ikke får svar, som de finder tilfredsstillende, så kan den rejsende i værste fald nægtes adgang til flyet, siger SAS' informationschef.

Hos Norwegian, der også flyver til USA, er meddelelsen den samme som fra SAS. Der vil være behov for ekstra tid og man risikerer slet ikke at komme afsted.

Reglerne er kommet efter debatten om det forbud mod bærbare computere, der blev indført pludseligt tidligere i år fra nogle destinationer.

Flyselskaber fra hele verden siger til nyhedsbureauet Reuters, at de nye regler vil gøre rejsen mere besværlig.

Verdensorganisationen for flyselskaber, Iata, er utilfredse med reglerne og ikke mindst den måde, de er indført på.

- De, vi har set, er meget mærkeligt. Ensidige tiltag annonceret fuldstændigt uden at konsultere sig med nogen. Det er meget bekymrende og forstyrrende.

Ifølge USA's sikkerhedsministerium, Department og Homeland Security, påvirker de nye regler op mod 2100 flyvninger om dagen med gennemsnitligt i alt 325.000 passagerer.

/ritzau/