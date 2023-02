Nyt anlæg på vej til Aalborg Havn

AALBORG:Det første spadestik til et nyt Shell tankanlæg på Aalborg Havn er allerede taget, og hvis alt går som planlagt, kan de første køretøjer benytte det til april.

Anlægget kommer til at give busser, lastbiler og andre tunge køretøjer mulighed for at tanke traditionel diesel, naturbaseret GTL- brændstof og AdBlue på havnen. Anlægget bliver desuden forberedt til på sigt at kunne tilbyde HVO og elladning til lastbiler.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra DCC Energi, som driver Shell-netværket i Danmark.

- Vi bygger nu endnu et nordjysk truckanlæg fra grunden. Det sker som et led i vores strategi om at øge adgangen til Shells brændstoffer for vores transportkunder i denne del af landet. Placeringen i havnen, der er i en rivende udvikling, er rigtig god i relation til den tunge trafik, der her også får endnu en mulighed for at tanke Shell brændstoffer – herunder GTL, udtaler direktør for mobilitet i DCC Energi, Søren Møller Maretti.

Han fortæller, at Aalborg Havn er et strategisk vigtigt område for DCC Energi.

Søren Møller Maretti er direktør for mobilitet i DCC energi. Foto: Lars Krogsgaard/PR

Administrerende direktør for Port of Aalborg, Kristian Thulesen Dahl, hilser det nye anlæg velkomment.

- Aalborg Havn er et trafikalt knudepunkt som forbindelsesled mellem Skandinavien og resten af Europa, og et vigtigt mål i vores udviklingsstrategi er at styrke infrastrukturen og gøre transportsektoren grønnere. Netop dette bidrager det nye anlæg til. Vi ser derfor store udviklingsperspektiver i det kommende anlæg, og vi glæder os til at se det i fuld vigør, udtaler han.

Kristian Thulesen Dahl har siden juli 2022 været direktør for Port of Aalborg. Arkivfoto: Claus Søndberg

Anlægget får tre baner med dobbeltsidede standere og to satellitstandere.

Med det nye anlæg findes der 156 Shell tankstationer med truckfaciliteter i Danmark.