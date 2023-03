Nyt energianlæg for milliarder giver masser af nordjyske job

Biopark Brønderslev, som kan blive Nordjyllands største biogasanlæg og Vendsyssels største energianlæg, vil blive en meget stor virksomhed, og den samlede investering løber op i milliarder.

Det fortæller Sindal Biogas, GFE Krogenskær og selskabet DBC Invest, der er gået sammen om den ambitiøse plan.

Det store energianlæg, der med tiden skal omfatte både biogas, vindmøller og solceller, skal efter planen placeres i et område syd for Søndre Omfartsvej og vest for motorvejen ved Brønderslev.

- Vi fremlægger en ambitiøs plan, men ikke et færdigt projekt. Vi vil gerne i dialog med alle interesserede og lytte til ideer og bekymringer. Biopark Brønderslev skal være et aktiv, siger talsmand Morten Glenthøj fra Sindal Biogas.

Det ventes, at der bliver tale om en stor virksomhed med 100 arbejdspladser, og den samlede investering er opgjort til tre milliarder kroner.

Morten Glenthøj, Sindal Biogas A/S er talsmand for de ambitiøse planer ved Brønderslev. Foto: Kim Dahl Hansen

Først Biogasanlæg

I første omgang handler det om et stort biogasanlæg med en kapacitet på 700.000 tons biomasse om året. Biomassen bliver dybstrøelse og gylle fra lokale landbrug.

Der er derudover planer om at rejse 10-12 vindmøller på hver 200 meters højde og solceller på et 300 hektar stort område omkring anlægget og langs motorvejen.

Planen er også at udbygge anlægget med Power2X - altså grøn brændstof, CO2-fangst og en proteinfabrik.

Biopark Brønderslev placeres syd for Brønderslev Kilde: Biopark Brønderslev

Projektmagerne forventer, at Biopark Brønderslev ligefrem vil gøre Brønderslev Kommune CO2-negativ ved at stå for en stor del af energiforsyningen til bl.a. Brønderslev by.

Brønderslev Kommune skal nu behandle de ambitiøse planer, men på forhånd er borgmesteren begejstret:

- Jeg synes det er en gave, at vi både får en ny, stor virksomhed, gør kommunen klimaneutral og sikrer gode vilkår for landbruget, siger borgmester Mikael Klitgaard, der understreger, at der i den kommende planlægningsproces vil blive lyttet til borgerne.

Der er bl.a. planer om at arrangere et borgermøde om planerne i nær fremtid. Brønderslev Kommunes teknik og miljøudvalg skal på et møde mandag tage stilling til, om der skal startes en fordebat om projektet.