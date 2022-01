Nyt erhvervsnetværk i Thy vil være landsdækkende for de lokale

THISTED:Torsdag 3. februar er der på Hotel Limfjorden første informationsmøde i Thys nye erhvervsnetværk, der har fået navnet Netvaerk Thisted.

Netvaerks hovedkontor ligger i Slagelse, og afdelingen i Thisted bliver den 10. afdeling, som Netvaerk får på tværs af landet.

Netop det landsdækkende aspekt har været vigtigt for stifterne af den nye afdeling i Thisted:

- Os, der starter det her op, har siddet i tilsvarende netværk, og vi har hver især en forretning med afdelinger flere steder i landet, hvilket giver behov for at skabe netværk i flere landsdele, forklarer Jens-Peter Gøttrup, der er leder af kaffe-afdelingen hos RedOffice Konpap.

Der vil være branche-eksklusivitet i netværket, så kun én repræsentant fra hver branche kan være med.

- Og så har vi vores egen portal, hvor man hele tiden kan følge med i den værdi, man får ud af at være med i netværket, for eksempel via leads eller nye kunder, så man kan se, hvad man får ud af sit medlemskab, siger Jens-Peter Gøttrup.

Forretningsudvikling og sparring vil også være en del af Netvaerk Thisteds dagsorden på netværksmøderne, som skal holdes hver torsdag morgen på Hotel Limfjorden.