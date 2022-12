Nyt kæmpeslagteri ramt af problemer

AALESTRUP: Tre måneder efter at have åbnet sit nye kæmpeslagteri i Aalestrup i Nordjylland må Himmerlandskød erkende, at det endnu ikke er helt oppe i omdrejninger.

Derfor er den planlagte lukning af koncernens slagteri i Hadsund blevet forsinket.

- Der har været nogle indkøringsvanskeligheder, og derfor har vi ikke kunnet køre så stærkt, som vi skulle. Det handler ikke mindst om, at der jo er masser og it og sensorer, som skal passe sammen - og når det hele pludselig er digitalt styret, kan det godt drille, fortæller ejer og direktør Lars Andersen til branchemediet Food Supply.

- Men produktionen har kørt hver dag; nu skal vi bare have noget mere tryk på, tilføjer han.

Op imod 20 nye arbejdspladser

Himmerlandskød har i forbindelse med åbningen af det 16.000 kvadratmeter store kreaturslagteri lukket to af sine andre slagterier, dels i Kjellerup og dels det gamle slagteri i Aalestrup.

Slagteriet i Hadsund skulle efter den oprindelige plan også have været lukket på nuværende tidspunkt. Men de digitale udfordringer på det nye slagteri har betydet, at det nu formentlig først kommer til at ske i begyndelsen af det nye år, oplyser Lars Andersen.

Han fortæller, at cirka 80 procent af slagtningerne nu foregår i Aalestrup og de resterende 20 procent i Hadsund. I alt slagter Himmerlandskød hver uge cirka 2800 kreaturer.

Ifølge Lars Andersen er syv-otte procent af dem økologiske, og alle økoslagtninger foregår p.t. i Hadsund.

Det nye slagteri har også en stor skærestue, som endnu ikke er taget i brug. Når det sker, bliver der brug for et sted mellem 10 og 20 nye medarbejdere, oplyser direktøren. Indtil da foregår al forædling - blandt andet hakning og skæring af bøffer - i Farsø.

34-årige Christoffer Andersen (tv.) er kørt i stilling til at overtage familiefirmaet efter Lars Andersen (i midten). Til højre fabrikschef Klaus Vestergaard. Arkivfoto: Laura Guldhammer.

En milliardsucces

Himmerlandskød er landets næststørste slagterikoncern - kun overgået af Danish Crown - med over 200 medarbejdere.

Sidste år omsatte koncernen for første gang for 1 milliard kroner og krydsede dermed en skelsættende milepæl. Overskuddet efter skat landede på 33 millioner kroner – det bedste resultat nogensinde.

Kødet fra Himmerlandskød sælges til blandt andre grossister, catering, detailkæder og butikker. Men vokseværket har over en længere årrække været så stort, at pladsen ikke kunne følge med.

Derfor indviede Himmerlandskød for tre måneder siden sit nye storslagteri i udkanten af Aalestrup. Det er Europas mest moderne slagteri og har kostet over 300 millioner kroner at opføre.

Selvom stifter Lars Andersen fortsat står i spidsen for Himmerlandskød, er næste generation allerede ved at blive kørt i stilling til at overtage det velindtjenende slagteri.

Sønnen Christoffer Andersen er underdirektør og arvtager, mens datteren, Louise Andersen, arbejder i Himmerlandskøds HR-afdeling.