Nyt samarbejde mellem Destination Nord og Toppen af Danmark

VENDSYSSEL:Destination Nord og Toppen af Danmark indgår samarbejdsaftale med skarpt fokus på at styrke samarbejdet på markedsføring, PR-indsatser, events og turistservice.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Destination Nord.

Midt i højsæsonen giver Destination Nord og Toppen af Danmark håndslag på at styrke samarbejdet mellem de to turistorganisationer fremadvendt.

I samarbejdsaftalen, der løber frem til udgangen af 2024, er der bl.a. fokus på at udnytte hinandens styrker og samarbejde omkring den omfattende Presse- og PR-indsats med et rekordhøjt antal pressebesøg, hvoraf en del har fokus på Skagen. Der etableres også et stærkere samarbejde omkring markedsføring.

De to organisationer Destination Nord er sammen med de øvrige 18 destinationsselskaber i Danmark sat i verden for at arbejde professionelt med turismefremme og dermed skabe omsætning og jobs inden for turisme- og oplevelsesøkonomien. Destination Nord er destinationsselskabet for Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Aalborg Kommuner. Toppen af Danmark er en medlemsbaseret forening, der arbejder for helårsturisme, udvikling af events, driver feriehusudlejning, bookingplatform, servicering af krydstogtsgæster, tilbyder guideservice og bidrager med markedsføring og events i Toppen af Danmark. Alt overskud i foreningen går til markedsføring og events.

Hvor Destination Nord har det overordnede ansvar for markedsføringen af hele destinationen nationalt som internationalt, giver samarbejdet mulighed for, at Toppen af Danmark kan koble sig på et mere operationelt niveau:

- Tiden er moden nu for at styrke samarbejdet. Vi står i en hård konkurrencesituation, og vi har behov for alle stærke kræfter til at trække gæster til vores del af Danmark, uanset hvor gæsterne måtte komme fra. Det handler om, at vi udnytter hinandens fordele og styrker til det, vi er sat i verden for, nemlig at skabe vækst og bæredygtig turisme i vores område. Tiden kalder på samarbejde og fælles indsatser på bl.a. markedsføring og events og ikke det modsatte, lyder det fra adm. direktør Tonny S. Thorup, Destination Nord.

Foruden samarbejde omkring markedsføringskampagner og håndtering af et stærkt stigende antal PR- og pressebesøg, bl.a. afledt af en ny rute fra Aalborg Lufthavn til New York, vil der også være fokus på events og turistservice.

Aftalen indebærer at der i højere grad laves fælles indhold til digitale kanaler og hjemmesider, så ressourcer og udgifter til forskellige tiltag optimeres.

Toppen af Danmark holder og markedsfører flere events, som der nu bliver et stærkere samarbejde omkring. Der kan optimeres på ressourcer og skabes fælles tiltag og markedsføring, som styrker vores område og erhverv lokalt:

- Jeg er meget glad for denne aftale, som gør det nemmere for vores erhverv og aktører at navigere i. Vi har brug for at stå stærkere i den hårde konkurrence, og derfor er det ekstremt positivt, at vi i højere grad samler kræfterne, siger midlertidig direktør Lene Kappelborg fra Toppen af Danmark.

- Nu handler det om, at vi skal tættere på hinanden. Vi sætter vores medarbejdere sammen over de kommende uger og måneder, og så kommer der et samarbejde og en mere effektiv indsats ud af det, til fælles gavn, slutter de to direktører.