Nyt stort prissmæk til elbilejere

NORDJYLLAND:Landets elbilejere kommer nu for alvor til at mærke de kraftigt stigende elpriser, der nærmest på daglig basis sætter rekord.

Ladeoperatøren Clever, der er landets største, indførte tilbage i juni et midlertidigt energitillæg, der snart stod til at skulle udløbe. Det kommer ikke til at ske.

I stedet har Clever valgt at både forlænge og forhøje energitillægget. Det oplyser selskabet på sin hjemmeside og i mails til kunder.

Konkret hæver Clever energitillægget for elbilejere fra 345 til 690 kroner pr. måned, mens det for ejere af plugin-hybrider hæves fra 195 til 390 kroner pr. måned. Altså en fordobling.

Oveni kommer så selve abonnementsprisen.

- Vi forhøjer kun energitillægget, fordi det er absolut strengt nødvendigt, men det gør det selvfølgelig ikke mindre ærgerligt, siger Casper Kirketerp-Møller, adm. direktør i Clever, i en video på selskabets hjemmeside.

Elpriser på himmelflugt

Udover at forhøje sit energitillæg gør Clever det også dyrere for kunder at bruge selskabets offentligt tilgængelige ladestandere.

Prisen for brug af normal- og hurtigladere stiger fra 4,75 kroner pr. kWh til 8,95 kroner pr. kWh. Lynladere koster ikke længere 6,5 kroner pr. kWh, men derimod 9,95 kroner pr. kWh.

Baggrunden for de massive prisstigninger er ifølge Clever den energikrise, som har sendt elpriserne over hele Europa på himmelflugt.

Siden Clever beregnede sit første energitillæg i foråret, er elprisen steget med over en tredjedel.

- Den pris har vi taget højde for i vores genberegning, og i gennemsnit vil det nye energitillæg stige 31 procent, siger adm. direktør Casper Kirketerp-Møller.

Clever forventer samtidig, at elpriserne stiger resten af året til over 8 kroner pr. kWh.

- Derfor ser vi ingen anden udvej end at forøge energitillægget for nu, og så er vi i fuld gang med at regne på en mere langsigtet model, som matcher det marked, vi ser ind i, lyder det fra direktøren.

Casper Kirketerp-Møller, adm. direktør i Clever. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Taber millioner

Det forhøjede energitillæg varer foreløbig indtil 1. januar 2023. Ifølge Clever er det ikke hele ekstraregningen for de galopperende elpriser, som sendes videre til kunder.

Selskabet tager et tab på adskillige millioner kroner hver måned, lyder det.

At Clever-kunder nu skal betale væsentligt mere for at oplade bilen, kommer ikke bag på bilistorganisationen FDM.

- Når det er sagt, er det vores forventning, at Clever fra årsskiftet finder en permanent løsning frem for flere midlertidige tillæg. Med det nye høje energitillæg er det næsten blevet 100 procent dyrere at være kunde hos Clever det seneste år, siger forbrugerøkonom Ilyas Dogru.

Det midlertidige energitillæg er i øvrigt ikke Clevers eneste reaktion på de tårnhøje elpriser.

Tilbage i januar ændrede selskabet pludselig sine abonnements-vilkår.

Hidtil kunne Clever-kunder med hjemmeopladning frit bruge strøm døgnet rundt. Men det blev ændret, så det nu kun er om natten, hvor strømmen oftest er billigere og andelen af vedvarende energi højest. Samtidig blev tilbagebetalingsmodellen justeret.

- Derfor kan vi kun opfordre ejere af både elbiler og plugin-hybrider til hele tiden at være opmærksomme på, om de lader på de rigtige tidspunkter, og at de regner på, om de har den rigtige ladeløsning, siger Ilyas Dogru.