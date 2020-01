Nytårsbombe: Storbank afblæser dansk jobfest

DANMARK:Tiden med faldende arbejdsløshed og ekstraordinær høj økonomisk vækst er forbi, og pilen peger på en stigende arbejdsløshed herhjemme i de kommende år.

Det er konklusionen i en analyse af dansk økonomi, som Danske Bank netop har offentliggjort.

En høj økonomisk vækst i dansk økonomi har hidtil drevet behovet for arbejdskraft op, men væksten er nu på vej et gear ned, og det betyder ifølge Danske Bank-økonomerne, at arbejdsløsheden vil stige en smule i den næste periode.

Prognosen lyder ikke på dramatiske stigninger i den danske ledighed i de kommende år, men på en "blød landing", hvor ledigheden på årsbasis vil vokse med nogle tusinde personer.

Efter knap fem år med fald i arbejdsløsheden har ledighedskurven ligget fladt i 2019.

Arbejdsstyrken vokser

Det er jobvæksten i den private sektor, der er stilnet af.

Samtidig stiger arbejdsstyrken fortsat, fordi pensionsalderen bliver sat op med et halvt år om året i perioden fra 2019 til 2022.

En let faldende økonomisk vækst i 2020 vil ifølge Danske Bank markere afslutningen på seks års uafbrudt opsving i dansk økonomi.

Tidligere er afslutningen af en sådan periode med høj vækst endt med en hård landing, hvor beskæftigelsen er blevet hårdt ramt.

Risikoen for en brat nedtur er der, men Danske Bank tror ikke, at den er særlig stor.

Det skyldes, at dansk økonomi ikke er tæt på at være overophedet.