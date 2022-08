Øens murerfirma gennem generationer

Murerfirmaet Kjeld og Henrik Larsen har været på Læsø siden 70'erne. Først var det Kjeld Larsen (til højre), der svingede murskeen i firmaet, hvorefter sønnen Henrik Larsen (i midten) tog over i begyndelsen af det nye årtusinde. Nu er det nyeste skud på stammen, Victor Larsen (tv.), så trådt ind i virksomheden som lærling. Om han engang vil tage over efter sin far er endnu uvist. Indtil videre koncentrerer han sig klogeligt om at blive færdig med uddannelsen. Foto: Jacob Nymann Jensen