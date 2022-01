Øget fokus på it-sikkerhed giver vækst hos NetIP: Opjusterer forventninger til årets resultat

THISTED:Efter et turbulent regnskabsår i 2020/21 med coronanedlukninger, restriktioner og svigtende indtjening, gennemgik it-virksomheden NetIP en omstrukturering i forsommeren 2021, der indebar fritstilling af en række medarbejdere og topledelsen.

På baggrund af det netop afsluttede første halvår af regnskabsåret, føler administrerende direktør i NetIP Martin Kjølhede sig bekræftet i, at det var en rigtig beslutning:

- Allerede i første regnskabskvartal opnåede vi et pænt overskud på 6 mio. kr., siger han og fortsætter:

- Når vi nu kan toppe det med et endnu større overskud på 8,8 mio. kr. i andet kvartal, så tilskriver jeg det en enorm fokuseret arbejdsindsats og en stærk tro på fremtiden, både hos medarbejdere, ledere og kunder.

På baggrund af halvårsresultatet på 14,8 mio. kr. før skat, opjusteres forventningerne til årets resultat for 2021/22 fra et forventet overskud før skat på 20 mio. kr. til 27 mio. kr.

Virksomheden vokser støt og kontrolleret på medarbejder- og kompetencesiden:

- Som situationen er nu, med fortsat vækst hos vores kunder, så er frygten væk og afløst af en stor optimisme, siger direktøren.

Det er særligt indenfor it-infrastruktur og it-sikkerhed, hvor NetIP lige nu oplever den største efterspørgsel fra kunderne:

- Tidligere har vi oplevet en opbremsning i at igangsætte opgaver, men det er helt væk nu, hvor flere og flere virksomheder desværre samtidig må erkende, at være for dårligt rustet mod hackere og lignende.

Som en del af vækststrategien har NetIP, ligesom mange andre it-virksomheder, fokus på at fastholde og tiltrække den eftertragtede arbejdskraft.

Det er dog særligt deres elevprogram, som NetIP har et stort ønske om at investere mere i, for at sikre de bæredygtige fremtidsplaner:

- Det har altid lagt os meget på sinde at tage et stort ansvar for at uddanne nye it-folk, og derfor tilstræber NetIP at have mindst 25 elever, siger Martin Kjølhede og tilføjer:

- Vi har fået bevilling til at uddanne flere elever, så vi fremover forventer at have mere end 30 talentfulde elever under uddannelse som it-supportere og datateknikere med videre. Samlet set ansætter vi pt. 3-4 medarbejdere om måneden.

Væksten giver anledning til styrkelse af NetIPs afdeling på den anden side af Storebælt.

- Fra februar 2022 rykker NetIPs Københavnsafdeling ind i nye kontorer i Herlev, hvor der er kontorplads til at udvide med 20-25 nye medarbejdere, når de rette folk er fundet, og opgaverne er til det, siger administrerende direktør Martin Kjølhede og tilføjer:

- Lige nu har vi et stort vækstpotentiale i København. Vi holder fast i vores kerneværdier, og jeg tror, det er med til at tiltrække nye kunder på Sjælland og i København.

Det er især it-sikkerhed, der er top-of-mind, også hos kunderne i København.

- NetIP har en separat afdeling, der kun beskæftiger sig med it-sikkerhed, og vi har blandt andet holdt sikkerhedsseminarer, der er med til at booste væksten. Vi mærker, der er stor efterspørgsel efter vores kompetencer på området, for it-sikkerhed vil fortsat være det helt store emne i 2022, understreger Martin Kjølhede.