Øget trafik drev nordjysk havn til rekordomsætning

HIRTSHALS: 2022 blev et rekordår for Hirtshals Havn, hvor der endelig kunne sættes et solidt punktum for corona-pandemiens indflydelse på havnens aktiviteter. Med en omsætning på 84,9 millioner kroner kan havnen således notere sig en stigning på knap 12 procent i forhold til året før.

Omsætningen og resultatet før skat på 6,4 millioner kroner er først og fremmest fremkommet ved en normalisering af bil- og passagertrafikken, som nu er tilbage på samme aktivitetsniveau som i 2019. Samtidig er godsmængden steget med 8,2 procent fra 2019 til 2022.

- På trods af stigende priser på blandt andet elektricitet, vedligeholdelsesopgaver og olie forårsaget af de geopolitiske omstændigheder har vi alligevel formået at lande et tilfredsstillende resultat, ikke mindst fordi vi havde kalkuleret med store udgiftsmæssige stigninger. Det er vi naturligvis meget stolte af, siger bestyrelsesformanden for Hirtshals Havn, Anker Laden-Andersen, i en pressemeddelelse.

Hirtshals Havn har ligeledes oplevet en stigning inden for fiskeri for andet år i træk. Her er omsætningen for Fiskeauktion Nord steget med 17 procent i forhold til 2021, hvilket både skyldes en bedre prisdannelse på fiskene og større mængder.

Arbejde med havneudvidelse

Anlægsinvesteringer til de forberedende arbejder i forbindelse med havneudvidelsen blev der arbejdet intenst med i 2022. Udvidelsen omfatter blandt andet en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin, som skal forbedre indsejlingsforholdene markant, så det bliver muligt at anløbe havnen både med større skibe og i hårdere vejr.

Samtidig skal udvidelsen give plads til etablering af yderligere opmarch- og erhvervsarealer, så der bliver endnu bedre plads til blandt andet at realisere havnens støt stigende aktiviteter inden for den grønne omstilling.

- Vi har i løbet af 2022 arbejdet intenst på at lande flere konkrete aftaler om partnerskaber, som alle har CO2-reduktion som fællesnævner - eksempelvis aftalen omkring Greenport Scandinavia med blandt andre INEOS Energy om udskibning af CO2 fra nordjyske biogasanlæg, lyder det i pressemeddelelsen fra Per Holm Nørgaard, CEO for Hirtshals Havn.

Han siger desuden følgende:

- 2023 er også allerede kommet godt fra start med blandt andet aftalen om etablering af tankanlæg med flydende gas (LNG) til tung trafik. Greenport North, som arbejder med grønne udviklingsprojekter på Hirtshals Havn, har en stor del af æren for realiseringen af disse projekter, som kun intensiveres i løbet af de kommende år, siger Per Holm Nørgaard.