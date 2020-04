Great Dane Airlines åbner også ruter fra Aalborg

AALBORG:Først på eftermiddagen meldte Danish Air Transport ud, at de snart åbner en rute fra Aalborg til København, fordi Norwegian har indstillet flyvningen på ruten på indtil videre ubestemt tid.

Nu er Great Dane Airlines også klar til at genoptage ruteflyvning, skriver selskabet i en pressemeddelelse. Selskabet lagde oprindeligt ud med ruteflyvning, men droppede det igen og holdt sig på chartermarkedet.

- Vi vil flyve til København og Malaga i første omgang. Derudover overvejer vi Mallorca og Alicante – alle ruter direkte fra Aalborg bliver nu muligt med det Nordjyske flyselskab.

- Vi har fokuseret på charterdestinationerne, men er klar til igen at gå ind på rutemarkedet. Disse ruter er et meget naturligt skridt, når vi er baseret i Aalborg. Vi har udviklet os sikkert gennem denne sæson. Den positive udvikling og efterspørgslen gør at vi nu er klar til at tage del i rutemarkedet, siger direktør Thomas Hugo Møller fra Great Dane Airlines.

Fokus på smitterisici

Great Dane Airlines markedsfører sig på ekstra benplads og bredere sæder. I den næste tid vil der selvfølgeligt også være fokus på at mindske smitterisici, siger Thomas Hugo Møller.

- Vi glæder os til igen at kunne byde vores gæster velkommen ombord på ruteflyvning med Great Dane Airlines, lyder det fra direktøren.