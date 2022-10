Ole Madsen tilstod millionsvindel - nu er sagen udsat på ubestemt tid

AALBORG:Mandag klokken 13 skulle Spar Nords tidligere kommunikationsdirektør Ole Madsen have sat sig på anklagebænken i retssal seks i Retten i Aarhus for at få udmålt sin straf for flere års millionbedragerier mod sin tidligere arbejdsgiver.

Nu er samfundets afregning med Ole Madsen udsat på ubestemt tid. Mandagens retsmøde er nemlig blevet aflyst.

Det skyldes, at Ole Madsen endnu engang er blevet indlagt på psykiatrisk sygehus og således ikke kan møde frem til det planlagte retsmøde.

Det bekræfter specialanklager Mette Vestergaard fra Nordjyllands Politi, der repræsenterer Anklagemyndigheden i sagen mod Ole Madsen.

Usædvanlig

Der er i dobbelt forstand tale om en helt usædvanlig straffesag.

For det første har den tidligere Spar Nord-chef franarret sin tidligere arbejdsgiver over 20 millioner kroner ved at udstede falske fakturaer og misbruge sit firmakort til private indkøb.

For det andet er der ingen tvivl om Ole Madsens skyld. Den har han nemlig selv tilstået over for politiet, Spar Nord og pressen.

Sagen mod ham behandles derfor som en tilståelsessag og ikke som en normal straffesag, hvor Anklagemyndigheden skal bevise, at han er skyldig.

Ole Madsen er sigtet for både bedrageri og mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

Strafferammen for den slags forbrydelser ligger på op til otte års fængsel.

Ole Madsen har sagt, at han håber på en mild dom, fordi han har aflagt fuld tilståelse og på grund af den psykiske sygdom, som han angiver som årsagen til sin svindel over for Spar Nord.

To tilståelser

Ole Madsen tilstod i første omgang kun en del af sin svindel over for politiet, men da Spar Nord gravede yderligere uregelmæssigheder frem, kom det til en anden runde af tilståelser over for politiet.

Lægger man Ole Madsens to tilståelser sammen, tegner et billede af en omfattende svindel sig.

Ole Madsen har tilstået over en periode på omkring 11 år at have udstedt i alt 153 falske fakturaer til Spar Nord for et samlet beløb på 19.855.000,50 kroner.

I samme periode har han indrømmet at have misbrugt sit (firma-)MasterCard for samlet mindst 734.953,84 kroner.

Det bringer den samlede tilståede svindel op på mindst 20.598.954,34 kroner.

Ole Madsens tilståelser Ole Madsen tilstod i første omgang :

: At han i perioden fra 18. maj 2018 til 7. september 2020 i 66 tilfælde har udstedt falske fakturaer for i alt 9.064.000 kr. og overført pengene til sin egen konto.

At han i perioden fra 1. februar 2018 til 2. juli 2020 i 17 tilfælde har misbrugt sit (firma-) MasterCard til private indkøb for 534.953,84 kr.

Ole Madsen tilstod i anden omgang :

: At han i perioden fra 1. januar 2009 til 1. februar 2016 misbrugte sit (firma-) MasterCard til finansiering af private rejser, privat spisning og privat overnatning for et samlet beløb på "ikke under 200.000 kr.".

At han i 87 tilfælde fra 1. juni 2009 til 1. oktober 2015 på vegne af sit eget enkeltmandsfirma MK Kommunikation har sendt falske fakturaer til Spar Nord for et samlet beløb på 10.791.500 kr. Pengene endte på hans egen konto, som han selv har oplyst var i Nordea. Kilde: Retsmødebegæringer VIS MERE

Ole Madsen blev på begæring af Spar Nord erklæret personligt konkurs 3. maj i år.

Kurator Preben Jacobsen opgør lige nu værdierne i Ole Madsens bo til 60.000 kroner. Det svarer til omkring 0,2 procent af de samlede krav på godt 27 millioner kroner.

Tidslinje 2005: Ole Madsen bliver ansat i Spar Nord som ansvarlig for "stakeholderrelationer". Over de følgende år bliver hans placering i bankens organisation mere og mere central, og han får over tid også ansvaret for bankens satsning på digital innovation samt køb og salg af virksomheder.

Marts 2020: Ole Madsen meddeler, at han vil forlade sin stilling i Spar Nord til fordel for kapitalforvalteren Formuepleje med kontor i Aarhus.

April 2020: Ole Madsen meddeler, at han bliver i Spar Nord.

September 2020: Ole Madsen meddeler, at han alligevel skifter til Formuepleje.

November 2020: Ole Madsen tilstår over for bankens ledelse sin svindel.

Januar 2021: Ole Madsen skriver under på en skriftlig "erkendelse" over for Spar Nord.

9. februar 2021: Ole Madsen møder sammen med sin advokat op hos Østjyllands Politi i Randers og melder sig selv for svindel for 9,5 mio. kr.

Februar 2021: Formuepleje fyrer Ole Madsen, efter at han har orienteret virksomheden om sagen.

16. juli 2021: Anklagemyndigheden sender en retsmødebegæring til Retten i Aarhus.

27. januar 2022: Spar Nord politianmelder Ole Madsen for svindel for yderligere 12 mio. kr.

4. marts 2022: Resultatet af en mentalundersøgelse af Ole Madsen foreligger.

29. marts 2022: Spar Nord begærer Ole Madsen konkurs.

3. maj 2022: Skifteretten erklærer Ole Madsen konkurs.

31. oktober 2022: Ole Madsen får sin dom. Kilde: Egen research VIS MERE

Det mest værdifulde aktiv, som Ole Madsen råder over, er hans halvpart af den villa, som han og hans hustru ejer i Aarhus.

Derfor er kurator gået i gang med at få villaen realiseret på markedet.

Psykisk sygdom

Ole Madsen har begrundet sit årelange bedrageri med en psykisk lidelse, bipolar affektiv sindslidelse, der ifølge ham selv har udløst en ekstrem risikoadfærd og købetrang - angiveligt kombineret med et totalt fravær af kontrolmekanismer i Spar Nord.

Den mangelfulde kontrol er der ifølge Spar Nords øverste chef, Lasse Nyby, taget hånd om.

Omkring 50 andre ledende Spar Nord-ansatte, også direktører, er efter afsløringen af bedrageriet blevet undersøgt af bankens interne revision.

Undersøgelsen konkluderede, at ingen andre havde været indblandet i svindel.

Anklager Mette Vestergaard oplyser, at det vil blive forsøgt at gennemføre det udsatte retsmøde "inden jul", men at der indtil videre ikke er fastsat noget nyt tidspunkt til erstatning for det aflyste.

- Der er jo den udfordring, at der er tre kalendere - rettens, forsvarerens og Anklagemyndighedens - der skal afstemmes, siger hun.