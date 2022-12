Ole tog en unik chance: Det blev han både klogere og gladere af

AALESTRUP:Han har masser af erfaring med at være i job. Men ingen uddannelse. Og sådan troede Ole Lund resten af arbejdslivet skulle være. Men i dag er han både blevet klogere og gladere.

Hans arbejdsplads Treco har over 240 ansatte og tilbyder gode ufaglærte medarbejdere mulighed for en uddannelse. Og dem er Ole Lund en af.

- Før sommerferien blev jeg kaldt ind til produktionschefen. Jeg nåede lige at tænke over, om jeg mon havde gjort noget galt. Men det var noget helt andet, han spurgte mig om, smiler den 50-årige arbejdsmand, der har været i metalfirmaet de sidste fire år.

Det nye, han har lært på erhvervsskolen i Viborg, har gjort, at Ole Lund har fået nye udfordringer på den arbejdsplads han har haft i fire år. Og han er blevet bedre til at tage udfordringerne op, mener hans chef. Foto: Claus Søndberg

Spørgsmålet gik på, om han kunne tænke sig at få en uddannelse som industri-operatør. Studiet indeholder en bred vifte af emner, der har med industriproduktion at gøre. Hvis han ville, stod Treco klar til at støtte ham gennem det 22 måneder lange forløb på Mercantec i Viborg. Blandt andet med fuld løn.

- Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle få sådan et tilbud. Men jeg måtte lige tænke lidt over det. Det har aldrig rigtigt været mig at gå i skole. Og det er 30 år siden, jeg sidst har været til eksamen. Det var i 1992, da jeg var på kokkeuddannelse på EFG, inden jeg fandt ud af, at det skulle jeg ikke være alligevel, forklarer han.

Passer bedre til Ole

Imidlertid går man kun i skole hver anden uge, når man uddanner sig til industri-operatør. De mellemliggende uger er Ole Lund tilbage på Treco, hvor han skal bruge den viden, han lige har fået. Det mente den 50-årige mand, at han nok kunne klare, uden at den gamle skoletræthed dukkede op igen.

- Jamen, jeg sagde ja tak til tilbuddet. Jeg var ret spændt, men jeg tror ikke, at jeg får sådan en mulighed igen, fortæller Ole Lund, som stadig får julelys i øjnene, når han taler om oplevelsen.

Inden han kom til Treco var Ole Lund blandt andet ansat i 13 år på Grundfos i Hvam. Nu regner han dog med at blive på metalvirksomheden i Aalestrup. Foto: Claus Søndberg

Dermed blev han en af 11 medarbejdere, som metalvirksomheden siden sommerferien har sendt afsted til erhvervsskolen Mercantec i Viborg. Alle for at blive industri-operatører. Det kan de roligt tage som et anerkendende klap på skulderen:

- Det handler mest om, at vi gerne vil belønne nogle gode medarbejdere og give dem den her mulighed. Men naturligvis er vi også interesseret i at udvikle og fastholde dem på Treco, fortæller produktionschef Steen Mortensen.

- Ole Lund er for eksempel blevet mere selvstændig efter de første måneder, så nu udfordrer vi ham mere og giver ham nye opgaver, siger han.

Industri-operatør Uddannelse på 22 måneder. Kan blandt andet fås på Mercantec i Viborg

Rummer en lang række fag, der giver dybere kendskab til industri-arbejde

Rummer 30 ugers undervisning fordelt over 22 måneder. Den øvrige tid er i praktik, eventuelt på den virksomhed, man måtte komme fra.

Grundforløbet på 12 ugers undervisning rummer blandt andet:

Produktion og samarbejde, Sundhed og træning, IT, førstehjælp og brandbekæmpelse, energiformer og materialer.

Hovedforløbet på 18 uger rummer:

Virksomhed og forretning, engelsk, produktion og proces, automatisering og styring, arbejdsorganisering og kommunikation, energi, miljø og sikkerhed. Mercantec, Viborg VIS MERE

Seriøst og sjovt

De 11 kolleger har nu bestået det 12 uger lange grundforløb. Nu er de i gang med 18 ugers hovedforløb. Ole Lund kan kun sige, at hans forbehold mod at skulle på skolebænken igen er pist forsvundet.

- Jeg synes, meget af det er sjovt. Også fordi lærerne virkelig gør meget for, at vi skal forstå det. Vi har også et godt sammenhold på holdet, når vi mødes i Viborg, selv om vi kommer mange forskellige steder fra, fortæller den kommende industrioperatør.

Ole Lund synes også, at han er blevet en gladere person, når han kommer hjem til kæresten efter fyraften. Og de gode oplevelser på uddannelsen har også gjort noget ved hans selvværd, oplever han.

- Jeg er blandt andet blevet bedre til at sige nej, når der er noget, jeg ikke kan nå eller ikke vil. Det er jeg også glad for, fortæller han.

Imponeret formand

Rasmus Vetter (SF) er ny formand for byrådets beskæftigelsesudvalg. Han har hørt om forløbet med industri-operatører, som Treco har sat i gang. Han er lidt imponeret:

- Jeg synes, det er fantastisk, at sådan en virksomhed, der har travlt, bruger tid og kræfter på at give en som Ole Lund, der aldrig har fået en uddannelse, sådan et tilbud. Det vidner om et firma, der har et socialt engagement, og som det tager alvorligt, siger han.

Treco er også et af kommunens syv praktikcentre, hvor borgere, der har udfordringer med at begå sig på arbejdsmarkedet, kan få en afklaring af deres kompetencer.