- Om vi vil købe en fabrik, som vi i forvejen står i spidsen for ... jo tak

BRØNDERSLEV:Da kalenderen skiftede fra april til maj, skiftede den daglige ledelse på fem mand i virksomheden Serman & Tipsmark status. Nu var de ikke længere ansatte af Sanitstål, som i 23 år havde ejet virksomheden - næh, nu havde de købt deres arbejdsplads og kunne kalde sig virksomhedsejere.

- Vi har alle været i Serman & Tipsmark i mange år og vi vil det samme med virksomheden, så det var helt naturligt at vi købte, da Sanitstål ville sælge, siger Bo Fisker, der er en af de nye ejere og i det daglige er administrerende direktør.

Resten af ejerkredsen er: teknisk direktør Henning Dybro, udviklingschef og oprindelig medstifter af virksomheden Claus Tipsmark, servicechef Rasmus Obel Dziadzio-Jensen og produktionschef Jacob Saksager.

At Sanitstål ville sælge, skyldes helt enkelt, at Serman & Tipsmark ikke længere passede til Sanitståls fremtidige fokus. Og da det hurtigt viste sig, at femkløveret i Brønderslev gerne ville købe - ja, så kom Serman & Tipsmark slet ikke officielt til salg, før salget var en realitet.

Virksomhedens 43 medarbejdere kommer ikke til at mærke meget til at der er kommet nye ejere.

- Nok har vi været ejet af Sanitstål i 23 år, men vi har kørt en meget selvstændig dagligdag, hvor vi selv har formuleret vores strategi ... selvfølgelig med input fra Sanitstål. Og det er en strategi, som vi i ledergruppen har været meget enige om, siger Bo Fisker.

Og derfor fortsætter hverdagen i Serman & Tipsmark helt som den plejer.

- Vi bliver ved med at sælge hydraulikløsninger, service og komponenter til industrien - helt som vi plejer, siger Bo Fisker.