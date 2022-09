Afvist af kommunen: Træpillefabrik kan ikke starte produktionen

DRONNINGLUND:En ny træpillefabrik, der vil halvere priserne på træpiller, får svært ved at leve op til sine egne løfter.

Pinderup Træpiller har meldt ud, at virksomheden vil sælge et ton træpiller til 3500 kroner. Det er en halvering af markedsprisen, der i øjeblikket ligger på 6000-7000 kroner.

Det har fået flere aktører fra branchen til at så tvivl om fabrikkens påståede planer.

Fabrikken skulle ifølge indehaveren Anders Pinderup producere op til 20 tons træpiller i timen, og på virksomhedens hjemmeside er det oplyst, at leveringstiden er ekstra lang - nærmere bestemt 30-60 dage.

Den leveringstid får Anders Pinderup dog svært ved at overholde. Faktisk må han end ikke etablere sin træpillefabrik, som tingene står netop nu.

Sådan så den kommende træpillefabrik ud torsdag formiddag. Foto: Martél Andersen

Mangler tilladelse

Efter at Nordjyske første gang bragte historien om den nyopståede træpillefabrik, tog Brønderslev Kommune kontakt til Anders Pinderup for at afklare, hvilke tilladelser etableringen af virksomheden kræver.

Anders Pinderup har både overfor Nordjyske og kommunen fortalt, at han ikke mener, at Pinderup Træpiller har behov for en miljøgodkendelse. Forklaringen er, at virksomheden ikke anvender lim i sin produktion.

Det er dog ikke ensbetydende med, at produktionsvirksomheden kan undvære en miljøgodkendelse. Det fortæller leder af Natur og Miljø i Brønderslev Kommune, Claus Riber Knudsen.

- Hvis man oparbejder et produkt, som defineres som affald, så er man som udgangspunkt omfattet af kravet om miljøgodkendelse. Savsmuld, som anvendes i træpilleproduktion, er et affaldsprodukt, og derfor antager vi, at de er omfattet af kravet om miljøgodkendelse, siger Claus Riber Knudsen.

Anders Pinderup har fredag 16. september fortalt, at Pinderup Træpiller har fået dispensation til at gå i gang med etableringen af fabrikken og arbejdet på mandag.

Brønderslev Kommune oplyser, at Pinderup Træpiller endnu ikke har søgt om en miljøgodkendelse, men at kommunen har efterspurgt en redegørelse for, hvilke aktiviteter virksomheden vil udføre.

Kommunen afviser også at have givet dispensation.

- Det er ikke muligt at få dispensation, siger Claus Riber Knudsen.

Lange udsigter

Anders Pinderup har senest fredag 16. september givet udtryk for, at han forventer at etablere fabrikken i Agersted mandag 19. september.

Det afviser Brønderslev Kommune som en mulighed.

- Vi skal have afklaret deres aktiviteter, inden de går i gang. Derfor kan de hverken begynde produktionen eller etablere fabrikken på mandag, siger Claus Riber Knudsen.

Brønderslev Kommune har et servicemål om at behandle miljøgodkendelser indenfor 120 dage. Derfor kan Pinderup Træpiller potentielt have lange udsigter til at påbegynde etableringen af fabrikken og dermed produktionen.