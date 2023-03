Omstridt elselskab taget i løgn og vildledning: - Det er jo decideret ulovligt

Et stærkt omdiskuteret elselskab med en velhavende nordjyde som storaktionær er igen kommet i søgelyset for ufine og ulovlige metoder.

Selskabet fik sidste år flere end 40.000 nye kunder, men slæber et spor af politianmeldelser og sager om vildledning af kunder efter sig.

Nu kan TV2-programmet Operation X afsløre, at elselskabet Velkommen stadig lyver og vildleder.

Operation X har haft en muldvarp ansat fire uger i Velkommens callcenter og kan dokumentere, hvordan sælgere bruger beskidte salgstricks og deciderede løgne til at skaffe nye kunder.

Forskellige kneb

For eksempel får potentielle kunder at vide, at Velkommen har lavet en aftale med det lokale forsyningsselskab og derfor kan tilbyde kunden en billigere pris.

Det passer bare ikke.

Flere af Velkommens sælgere taler også usandt om konkurrenternes priser og giver dermed kunderne udsigt til større besparelser, end der reelt er tale om.

Desuden bliver kunder, som har tilmeldt sig eltjekket.dk, ringet op af en sælger og fortalt, at platformen sammenligner op til 21 elselskabers priser, og at sælgeren ringer, fordi Velkommen er det billigste.

Det er også løgn. Eltjekket.dk omfatter kun to selskaber – og et af dem er Velkommen.

Hos Forbrugerrådet Tænk er man rystet over de forhold, som Operation X kan afsløre.

- Det er jo decideret ulovligt, det der foregår, siger direktør Anja Philip.

En storm af henvendelser

Forbrugerrådet Tænk bliver på daglig basis kontaktet af kunder, som føler sig vildledt af deres elselskab. Og Velkommen er i top tre over de selskaber, som flest henvendelser drejer sig om.

At elselskabet, der har den nordjyske velhaver Magnus Kjøller som storaktionær, kobles sammen med vildledning af kunder, er langtfra nyt.

I oktober 2019 blev Velkommen politianmeldt for 41 tilfælde af ulovligt telefonsalg. Et halvt år senere blev selskabet igen politianmeldt – denne gang for 128 ulovlige opkald og for vildledning af 91 forbrugere under samtalerne.

De alvorligste sager drejede sig om, at Velkommen havde henvendt sig til kunder uden forudgående accept, at kunderne var blevet opkrævet uberettiget gebyr for opsigelse i bindingsperioden samt vildledende beskeder til en kunde om, at hun skulle benytte betalingsservice for ikke at få lukket for strømmen.

Dengang sagde Magnus Kjøller, at det var ”uacceptabelt.”

- Jeg tager afstand fra ethvert brud på loven. De tidligere indskærpelser, jeg har gjort over for selskabet, har over de seneste måneder ført til større organisatoriske omstruktureringer, herunder ansættelsen af en ny direktør med fokus på compliance, skrev Magnus Kjøller i en mail til Børsen.

Magnus Kjøller stammer fra Aalborg, men flyttede for nogle år siden til Dubai. Han har investeret i ejendomme og en række selskaber. Foto: Jeppe Carlsen

Salgsleder fyret

Velkommen bruger et partnerselskab, Salescorp, til at sælge for sig. Ifølge adm. direktør i Velkommen, Thomas Søgaard-Andersen, stammer Operation X’s optagelser fra en afdeling, som kun udgør en mindre del af Salescorp.

- Jeg må referere til, at det drejer sig om en enkelt afdeling – altså 20 mennesker ud af 180 – hvor der er foregået nogle ting, som ikke er i orden, og det skal vi selvfølgelig rette op på, siger han og tilføjer, at salgslederen i den pågældende afdeling nu er blevet fyret.

Magnus Kjøllers investeringsselskab ejer mellem 20 og 25 procent af Velkommen A/S, ifølge CVR-registret.