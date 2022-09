Omstridt rengøringsselskab indgiver konkursbegæring: Har ikke udbetalt løn eller pension

JAMMERBUGT:"Dit ansættelsesforhold med Rengoering.com A/S er opsagt".

Sådan lød den besked, der torsdag aften tikkede ind hos medarbejderne, som er ansat i den private virksomhed, der hidtil har varetaget rengøringen i de kommunal institutioner i Jammerbugt Kommune.

Nordjyske har fredag morgen talt med medarbejdere, som ønsker at være anonyme. De oplyser, at de ikke har fået udbetalt løn og pension for september. Endvidere kan de ikke få adgang til deres feriepenge, de har optjent sidste år, og lige nu er de i vildrede i forhold til rettigheder, og hvad der skal ske fremadrettet.

Af meddelelsen fra Rengoering.com fremgår det, at "Rengoering.com anser fortsat drift som udsigtsløs og derfor har besluttet at træde i likvidation og indlevere konkursbegæring". Rengoering.com A/S har derfor opsagt sine medarbejdere og fritstillet dem, fremgår det videre af meddelelsen.

Siden 2020 har rengøringen på skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger i Jammerbugt Kommune været udliciteret til to private virksomheder, herunder Rengoering.com A/S.

Virksomheden kom i det lokale søgelys, da medarbejdere i juni sendte et åbent brev til kommunalbestyrelsen, hvori de redegjorde for arbejdsvilkår, de fandt urimelige. De påpegede problemer med fejl i lønudbetalinger og manglende pensionsindbetalinger. Det resulterede tilmed i en demonstration foran rådhuset i Aabybro, hvor medarbejderne gav udtryk for deres utilfredshed.

Så sent som i august havde en gruppe medarbejdere nedlagt arbejdet på grund af det psykiske arbejdsmiljø, utilfredshed over afskedigelse af kollega og manglende udbetalinger af løn og feriepenge.

Økonomiudvalget drøftede sagen på et ekstraordinært møde, og her blev udfaldet, at man trods udfordringerne ikke ville opsige aftalen, som løb frem til og med 2024.

Hvem der fremadrettet skal varetage rengøringen i de kommunale institutioner, er endnu uvist, men fredag valgte medarbejdere at møde op på skolen i Saltum for at gøre, som de betegner det, "nødtørftigt rent".

- Vores samvittighed forbyder andet, selv om det er ren og skær velgørenhed, at vi gør det, lyder det fra en af de nu opsagte medarbejdere.