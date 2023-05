Omtumlet supermarked er snart klar til ny åbning: Overtager fyrede medarbejdere

HJØRRING:Først blev den jævnet med jorden, så der kunne bygges en ny efter Aldis nye moderne koncept, og efter kun en uge med den nye butik kom chokket så: Aldi lukkede alle sine butikker i Danmark - også den nye butik på Skagensvej i Hjørring.

Men snart kommer der igen liv i butikken. 41-årige Kim Holm Jensen skal stå i spidsen for den nye Lidl, som åbner 11. maj.

Han kommer fra en lignende stilling som butikschef i Lidl på Åstrupvej i Hjørring. Og han glæder sig til at komme i gang i den nye butik, hvor man allerede er i gang med at sætte varer på hylderne.

- Det var jo lidt skørt, men mega lækkert for os, siger Kim med henvisning til butikkens fortid og det at kunne overtage spritnye lokaler og dygtige medarbejdere.

Den nye butik på Skagensvej 100 åbner 11. maj. Foto: Bente Poder

Lidl har nemlig ansat 11 af de tidligere Aldi-ansatte. Staben bliver på i alt 15 medarbejdere og Kim i den nye butik. De tidligere Aldi-ansatte har den seneste måned arbejdet i Lidl på Åstrupvej for at lære Lidl-konceptet at kende. Dertil har man overtaget køl fra Aldi, mens hylder og kasser er nye.

Stor erfaring

Kim kommer fra Hals, men bor i Hjallerup med sin kæreste og to børn på tre og fem år. Han har snart været i detailbranchen i 25 år og har tidligere været selvstændig købmand, men med børnene blev det lidt svært at være selvstændig, hvorfor han for tre år siden kom til Lidl. Det første år i Brønderslev og siden to år på Åstrupvej i Hjørring.

I fritiden, der kan blive lidt sparsom med en arbejdsuge på 40 timer og kørsel til og fra Hjallerup, bliver det mest til at passe hus og have - og tage på tur med børnene.

- Så cykler jeg lidt ... og jo, så spiller vi lidt padel, os butikschefer i nord, altså fra Brønderslev, Frederikshavn og Skagen, smiler Kim.

Prisbelønnet

Han har været glad for sin tid i Lidl på Åstrupvej, hvor han og butikken sidste år blev kåret af Lidl til årets butik i Region Nord, som er området nord for Århus. Det gav 5000 kr. til forretningens trivselskasse.

- Det afgøres ud fra forskellige parametre - bl.a trivsel blandt medarbejderne og omsætning. Det var da dejligt at få ros for det, man arbejder med hver dag. Og en kæmpe ros til medarbejderne, påpeger Kim.

Kim Holm Jensen og Lidl på Åstrupvej blev for nyligt af Lidl kåret til den bedste Lidl-butik nord for Århus. Foto: Bente Poder

Han går meget op i, at butikken har friske varer, at det er et dejligt sted at komme som kunde og et godt sted at arbejde.

- Det er nogle af de samme værdier, som jeg gerne vil tage med ud i vores nye butik, fortæller han.

Pæn fremtoning

Det var Lidl-kæden, der spurgte Kim, om han ville rykke til den nye butik.

- Jeg sagde ja. Det er jo spændende, jeg kan godt lide sådanne nye udfordringer, siger Kim.

Når man spørger ham, hvad han vil satse på i den nye butik, nævner han tre ting:

- I Lidl slår vi meget på vores temaer fra forskellige lande. Og så har vi friskbagt brød tre gange om dagen, altså bake off, og altid 45 forskellige slags at vælge imellem. Og så vores store afdeling med frisk frugt og grønt.

Betyder det noget, at det er en tysk kæde - er der "Ordnung muss sein"?

- Der er koncepter for det hele, så vi ved hvordan, det skal køre i den nye, for det er præcis det samme alle steder. Sådant tror jeg i øvrigt, det er de fleste steder i dag, smiler han.

Den nye Lidl Den nye Lidl på Skagensvej 100 åbner 11. maj. Butikken bliver på 819 kvadratmeter. Den nye Lidl har åbent alle dage fra 8-21, dog lukket på helligdage. Lidl åbner i alt fire nye butikker i gamle Aldi'er 11. maj - I Silkeborg, Søndersø, Århus og i Hjørring. Dermed er kæden oppe på at have 143 butikker i Danmark. Kilde: Lidl VIS MERE

Han fortæller, at han går meget op i at have en salgsklar butik.

- Den skal have en pæn fremtoning. Og så bestræber mig på at have varer nok, men selvfølgelig heller ikke for meget.

Madspild

Kim fortæller, at Lidl var første kæde til at gå med i konceptet "Too Good To Go", hvor overskudsvarer tæt på lukketid sælges billigt.

- Vi prøver at minimere vores spild, og op til helligdage donerer vi det overskydende til Blå Kors, oplyser han.

Kim Holm Jensen glæder sig til at skulle starte i den nye Lidl. Foto: Bente Poder

Det er en af souscheferne på Åstrupvej, Johnny Lohse, der overtager titlen som butikschef efter Kim.