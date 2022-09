Ophørt med at eksistere: Ny mystik om omdiskuteret træpillefirma

DRONNINGLUND:Sagen om det omstridte træpillefirma Pinderup Træpiller, der lige nu efterforskes af Nordjyllands Politi, har taget en ny drejning.

Pinderup Træpillers hjemmeside er ikke længere tilgængelig, og kigger man i CVR-registret, fremgår det nu, at selskabet bag de billige træpiller – som ingen endnu har set noget til – er ophørt med at eksistere.

Samme dag som firmaet blev stiftet.

Dermed er mystikken om Pinderup Træpiller ikke blevet mindre, efter at Nordjyske i sidste uge kunne afsløre, at manden bag træpillefirmaet, Anders Pinderup, slæber et spor af ubetalte regninger efter sig.

Han har snydt alt fra kunder til leverandører og andre erhvervsdrivende flere steder rundt om i landet – og under mindst fem forskellige navne. Og han er dømt for bedrageri i millionklassen.

På jagt efter andre lokaler

Den 36-årige Anders Pinderup havde planer om at etablere en træpillefabrik i Agersted ved Dronninglund, hvor han ville sælge træpiller til halvdelen af, hvad stort set alle andre tager for samme vare.

Godt 900 kunder har lagt ordrer hos ham for over fire millioner kroner. Men ikke én eneste træpille er endnu leveret.

Faktisk er produktionen slet ikke kommet i gang, for udlejeren af de lokaler, som Pinderup Træpiller skulle have rykket ind i, vil alligevel ikke have det omdiskuterede firma boende.

Det har sendt Anders Pinderup på jagt efter andre lokaler.

Stille på Facebook

I første omgang tog Anders Pinderup imod kundernes mange ordrer gennem enkeltmandsvirksomheden Fam3D Filament, der har adresse i Jelling.

Senere kunne Anders Pinderup oplyse, at der nu var registreret et officielt selskab i CVR-registret til Pinderup Træpiller.

Det er det selskab, som nu er ophørt med at eksistere. Det vil sige, at CVR-nummeret ikke længere er aktivt.

På sin Facebook-side har Pinderup Træpiller løbende været flittig til at informere kunderne om løst og fast, men det er nu snart en uge siden, at træpillefirmaet sidst er kommet med en opdatering.

Dermed er det endnu uvist, om Pinderup Træpiller har tænkt sig at levere de godt 1.200 tons træpiller, som kunderne har bestilt. Rigtig mange kunder har annulleret deres ordrer og har fået tilbageført de penge, som Pinderup Træpiller havde reserveret på deres konto.

Andre har betalt via bankoverførsel og er fortsat i gang med at få deres penge tilbage.

Efterforskes af politiet

Fredag i sidste uge kunne Nordjyske fortælle, at Nordjyllands Politi af egen drift har indledt en efterforskning af Pinderup Træpiller for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Det bekræftede leder af sektionen for økonomisk kriminalitet, politikommissær Jan Brun Sørensen.

- Vi har taget sagen op af egen drift, da vi kunne se, at der var noget, der ikke hang sammen. Og fordi vi ved, at der er mange borgere, der står i en svær situation i forhold til at få brænde, sagde han til Nordjyske.

Du kan læse hele Nordjyskes afdækning af Pinderup Træpiller og Anders Pinderups blakkede fortid og forretningsmetoder i artiklerne herunder.