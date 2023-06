Opjusterer efter modvind: Aktien suser op

AALBORG:Den seneste tid har i mere end én forstand været noget af en rutsjetur for nordjyske Asetek, der producerer kølesystemer til blandt andet computere, servere og datacentre.

Først satte banken stolen for døren og krævede, at virksomhedens slunkne pengekasse blev fyldt op med et trecifret millionbeløb.

Det lykkedes.

For nyligt kunne stifter og direktør André Sloth Eriksen meddele, at der var skaffet 138 millioner kroner i en aktieemission, og at Asetek samtidig planlagde en børsnotering i Danmark.

I forvejen er Asetek børsnoteret i Norge og Sverige.

Nu sker der igen ting og sager i Aalborg-virksomheden. Torsdag opjusterede Asetek forventningerne til både salg og indtjening, hvilket fik aktien til at brage i vejret med cirka 30 procent.

- I forbindelse med noteringen i Danmark og afnoteringen i Norge har investorer nærmest handlet i blinde. De var ikke klar over, at aktien i Norge i norske kroner skulle svare til aktien i Danmark omregnet i danske kroner, skriver Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, i en kommentar.

Han vurderer, at opjusteringen formentlig vil påvirke Asetek-aktien "ret positivt".

Aseteks kølesystemer er efterspurgte blandt folk med kraftige computere med stor varmeudvikling. Foto: Mette Nielsen

Her er forventningen

Asetek regner nu med en vækst i omsætningen på 25-35 procent i år sammenlignet med 2022. Førhen var buddet en fremgang på 5-15 pct.

Samtidig forventes driftsindtjeningen at lande på mellem 5-7 millioner dollars – og ikke 2-4 millioner dollars som tidligere antaget.

I spidsen for Asetek, der beskæftiger omtrent 130 medarbejdere, står André Sloth Eriksen, der stiftede virksomheden tilbage i 1997.

Det startede i forældrenes garage hjemme i Brønderslev, men er i dag en hastigt voksende virksomhed, som for øvrigt er i gang med at bygge et nyt kæmpedomicil i Svenstrup.

Det nye hovedkvarter udgør en investering til et trecifret millionbeløb og får plads til cirka 220 medarbejdere.

Ramt på flere fronter

Det seneste år har ikke været ubetinget let for Asetek.

I 2022 led gaming-branchen, som Asetek henvender sig til, et stort knæk, og samtidig havde Asetek problemer med leverancer fra Kina i efterslæbet efter corona.

Oveni det havde selskabet store udgifter til byggeriet af sit nye domicil. Alt sammen gjorde, at banken krævede en kapitaltilførsel for at opretholde sine kreditfaciliteter.

Den friske kapital hentede Asetek gennem en såkaldt aktieemission.

Børsnoteringen i København kom i hus i midten af maj, mens planen er en afnotering på børsen i Oslo over tid.

- Mange investorer har afholdt sig fra at købe aktier i Asetek. Det har de selv fortalt os. Fordi det er en anden valuta og en anden børs, har det været lidt bøvlet.

- Og samtidig har hverken de norske eller danske finansmedier rigtig interesseret sig for os. Vi har været lidt i ingenmandsland, sagde André Sloth Eriksen til Nordjyske i forbindelse med børsnoteringen i København.