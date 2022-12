Opsang til borgerne virkede: Nu stiger omsætningen

BIERSTED:Strømmen af kunder til Dagli'Brugsen er stor denne sene torsdag eftermiddag få dage før juleaften.

Det er et syn, der glæder Michael From, der er medlem af butiksbestyrelsen i Biersted og ikke mindst Tommy Vestergaard, der er uddeler i Svenstrup Brugsforening, som er ene-ejer af Dagli'Brugsen i Biersted.

For det er nemlig afgørende for butikkens overlevelse.

Brugsforeningerne i Hou og Svenstrup overtog butikken i Biersted i 2016, og siden har omsætningskurven været stigende. Men i 2021 knækkede kurven, og butikken måtte slutte året med et underskud.

- Vi så, at omsætningen faldt, fordi folk havde ændret indkøbsvaner efter pandemien. En stor del af kunderne brugte udelukkende brugsen til køb af kioskvarer, og det er en varegruppe med meget lav avance, siger Tommy Vestergaard.

Tendensen fortsatte i 2022, og de røde lamper begyndte for alvor at blinke. Der måtte ske noget, hvis ikke butikken skulle dreje nøglen. Derfor blev der 15. november afholdt et borgermøde med cirka 120 fremmødte, som fik præsenteret de dystre fremtidsudsigter.

- Dette borgermøde gjorde et markant udslag, som vi nu direkte kan aflæse i regnskaberne, siger Tommy Vestergaard.

- I november formåede vi at lave det bedste resultat i meget lang tid. I forhold til samme periode sidste år har butikken haft et resultat, der er omkring 100.000 kroner bedre.

- Der er blevet løbet stærkt - rigtigt stærkt - i butikken i november og december, og medarbejderne har lige skullet vænne sig til den ekstra travlhed. Men det er positivt, og vi vil gerne sige tak til byen for opbakningen.

Uddeler Hanne Batsberg og medarbejderne har haft en travl periode siden borgermøde i november. Arkivfoto: Henrik Bo

Havde de to ejere ikke kunnet spore en positiv udvikling i omsætningen, ville det have været svært at se en anden udvej end at lukke butikken.

- Vi kan ikke retfærdiggøre, at kunderne i Hou og Svenstrup skal være med til at betale for et underskud i Biersted. Det er et krav fra bestyrelsen, at butikken som minimum skal hvile i sig selv, men også gerne skabe et overskud, så vi kan investere i eksempelvis en erstatning for butikkens oliefyr og et nyt personalerum, siger Tommy Vestergaard.

Mere end bare en brugs

Omsætningen i november er steget med syv procent, hvilket blandt andet skyldes, at det ikke længere blot er de typiske kioskvarer, der langes over disken, men derimod gængse købmandsvarer med højere avance.

Ifølge Michael From er opskriften for butikkens overlevelse forholdsvis simpel:

- Den sidste måned viser os, at der ikke skal meget til for at vende udviklingen. Derfor opfordrer jeg folk i byen til at kigge på deres indkøbsvaner den seneste måned og blot gentage dette indkøbsmønster fremover, siger Michael From.

- Der er jo ikke blot tale om en brugs. Det er en servicefunktion med pakkeind- og udlevering, apotek og så videre, siger Michael From, der sammen med den resterende bestyrelse er klar med en strategi om, at brugsen i højere grad skal være et af byens samlingssteder.

- Vi kommer til at lave en del aktiviteter med brugsen som omdrejningspunkt, eksempelvis vin- og ølsmagning.

Selv om der er optimisme at spore i Biersted, er det dog for tidligt at afblæse alarmen.

- Jeg er blevet spurgt, hvornår vi kan fejre, at brugsen er reddet. Det ved jeg ikke, men vi kan godt skåle for, at der er sket en positiv udvikling, og kan vi fortsætte den udvikling, er jeg overbevist om, at vi også har en brugs i fremtiden, siger Michael From.