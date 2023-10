Opsigtsvækkende bolig til salg med lynhurtig varsel

Alle bud under tre millioner kroner bliver forkastet.

Tilbuddet skal være ejendomsmæglerfirmaet i hænde senest 20. november kl. 12.

Det lyder som et usædvanligt boligudbud, og det er netop, hvad det er.

For metodistkirken i Frederikshavn er netop blevet sat til salg på budrunde. Det er den, fordi menigheden i Frederikshavn fusionerer med Strandby Metodistmenighed.

Kirkebygningen kan købes hos ejendomsmæglerfirmaet Calundan.

De fremhæver blandt andet i deres salgsopstilling, at ejendommen består af et stort flot kirkerum med indskudt etage, hvor orgel er henstillet.

Prisen inkluderer også tilhørende præstebolig med boligareal på 167 kvadratmeter.

Menigheden har erkendt, at de har vanskeligt ved at opretholde de kirkelige aktiviteter med samtidig varetagelse af bygningen. Foto: Calundan Erhverv

Formand for menighedsrådet, Laila Hørby, fortæller, at de ingen forbehold har for, hvem de sælger til.

Metodistkirken til salg i Frederikshavn

- Men vi håber da på, at vi kan sælge til et kirkesamfund, siger hun.

Indtil bygningerne er solgt, fortsætter frikirken med gudstjenester og aktiviteter i kirkebygningen, hvor de har haft hjemme siden 1971.