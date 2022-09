Louise er sønderknust: - Alt er ødelagt

SKØRPING:Ingen ved, hvordan det skete, men for kort tid siden ventede et trist syn, da indehaveren af St. Brøndum Ostebutik, Louise Wittendorff Dam, mødte på arbejde og åbnede døren til kølerummet.

Alle ostene var ødelagte. Muligvis på grund af en fejl i kølesystemet, der sendte temperaturen for højt op for længe. Kun marmelade og chutney overlevede og må sælges igen.

- Alt er ødelagt ... åååååh, det er virkelig op ad bakke, sukker Louise Wittendorff Dam.

Indehaveren vurderer, hun har fået ødelagt oste for 50.000 kroner.

- Det er et meget stort beløb for mig. Heldigvis havde jeg da udsolgt af Danbo-ostene, så det er alle specialostene, som er ødelagte. Men det er jo helt forrykt, siger Louise Wittendorff Dam.

Hun har ingen forsikring, der dækker tabet.

To andre meget store regninger har også ramt butikken.

Lukkedage var også dyre

Den første regning er Fødevarestyrelsens skyld.

Louise har opgjort tabet efter de fire lukkedage, hun havde i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg i juli. Lukkedagene kostede hende 25.000 kroner i tabt omsætning.

Kontrolbesøget udløste en bøde, der dog kort efter blev annulleret, da Nordjyske gik ind i sagen. Fødevarestyrelsen erkendte, at bøden var givet på et forkert grundlag og endte med at beklage forløbet overfor Louise Wittendorff Dam.

Louise har ingen penge på firmakontoen, så hun må selv æde det store tab.

Har opsagt lejemålet

Hun vil ikke bruge penge på at renovere kølerummet, da hun bor til leje i lokalerne i det gamle mejeri, der huser St. Brøndum Ostebutik.

Indtil videre udgør en opstillet kølecontainer ved privatboligen St. Brøndum Ostebutik. Indehaver Louise Wittendorff Dam vil hurtigst muligt få indrettet en ny butik i sin garage. Foto: Henrik Bo

Hun har derfor opsagt lejemålet per 1. oktober og har i stedet opstillet en stor kølecontainer ved sit hus, der ligger cirka 400 meter fra det gamle mejeri. De første nye mejerivarer er allerede ankommet.

- Indtil videre kan folk kun bestille ost til afhentning eller afsendelse, jeg kan ikke have kunder til at gå rundt derinde i kølecontaineren, siger Louise Wittendorff Dam.

Endnu en kæmpe regning

På sigt vil hun åbne ny ostebutik på sin privatadresse. Det bliver i garagen, som er ret stor, fastslår hun.

De nødvendige tilladelser er ikke på plads endnu, så hun tør endnu ikke melde nogen åbningsdag ud for butikken.

Indehaveren af St. Brøndum Ostebutik, Louise Wittendorff Dam, flytter adresse. Fra det gamle mejeri og hjem til privatboligen. Indtil videre sker alt salg fra container, der står ved privatboligen. På sigt skal garagen indrettes til ny butik, men de nødvendige tilladelser mangler indtil videre. Foto: Henrik Bo

Hun anslår, at den samlede regning løber op i 60.000 kroner for indretningen af sin nye butik, der får nyt inventar og kølerum. De penge har hun heller ikke.

- Jeg har været ude at købe det hele, er du sindssyg, det er dyrt. De penge kommer jeg også til at tage fra privaten, men jeg har ingen penge, siger Louise Wittendorff Dam.

Hun ærgrer sig nu over, at hun ikke har været god til at tage tilstrækkeligt i avance for sine oste.

Hun håber, at hun kan få solgt nogle oste, så der kan komme lidt penge i kassen til ombygningen af garagen.

Dårlig til at tjene penge

Louise erkender, at hun måske ikke er verdens bedste forretningskvinde. Hun har taget for lidt eller ingen avance for sine produkter, fordi hun elsker sit arbejde og gerne vil give alle mulighed for at smage sine gode oste.

- Jeg er en knallert, et fjols af en forretningskvinde, for jeg aner ikke, hvordan jeg tjener penge, siger Louise Wittendorff Dam selvironisk og slår en hjertelig latter op.

Hun er født med et lyst sind og har stor kampånd for sin lille butik, som hun under ingen omstændigheder vil opgive.

Søster er god til tal

- Jeg elsker butikken og mine kunder over alt på jorden. Dem opgiver jeg aldrig. Jeg finder en udvej. Jeg klarer mig altid på en eller anden mystisk vis, siger Louise Wittendorff Dam.

Derfor har hun lovet sig selv og sine kunder, at hun må lade priserne stige en smule. Det har hun også fået flere opfordringer på.

Louise Wittendorff Dam, indehaver af St. Brøndum Ostebutik, bliver nødt til at hæve priserne på sine oste. Pengekassen er mere end tom efter sagen med Fødevarestyrelsen, et ødelagt varelager og en kommende ombygning af garagen. Hun har haft ingen eller meget lav avance på sine varer indtil nu. Foto: Henrik Bo

- Mine kunder har sagt til mig, Louise du skal tage lidt mere og så udbetale bare en smule til dig selv,. Jeg forstår det jo godt for helvede ... men det er svært for mig, siger Louise Wittendorff Dam.

Heldigvis har hun en søster, der er virkelig god til tal, som hun håber vil hjælpe hende med økonomien.

- Jeg har allerede haft fat i min søster. Hun er rigtigt dygtig. Nu sætter vi os ned med prislisten, så må hun sige, hvad jeg skal tage for varerne, siger Louise Wittendorff Dam.