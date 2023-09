Over natten steg værdien af Line Jessens grund med 8 millioner kroner: - Det er absurd

Line Jessen købte i 2017 det nedlagte landbrug i Ellidshøj syd for Svenstrup. For tre år siden blev værdien af de 3300 kvadratmeter grund fastsat til 340.000 kroner. Nu har Vurderingsstyrelsen - foreløbigt - fastsat den til at være flere millioner kroner værd. Foto: Lars Pauli