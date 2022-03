Overraskende mail fra formand efter blot ét møde i bestyrelsen: Jeg stopper

HANSTHOLM:Onsdag 16. marts konstituerede bestyrelsen for Hanstholm Havn sig med Kristian Jensen, tidligere folketingsmedlem og minister, som bestyrelsesformand og samme dags eftermiddag blev han præsenteret på et dialogmøde om havnens energi- og Power-to-X- satsning.

"En øjenåbner", kaldte bestyrelsesformanden det første møde med tanke for nødvendigheden af at havnen skaber nye aktiviteter som det middel, der skal bruges for at undgå røde tal på bundlinjen i havnens regnskaber.

En uges tid efter mødet var det de øvrige medlemmer af havnens bestyrelse, der fik måske ikke en øjenåbner, men så en uventet overraskelse.

Det skete i en mail fra Kristian Jensen, hvor han meddeler, at han fratræder som formand for havnens bestyrelse. Forklaringen er, at han har fået job som adm. direktør i den nye grønne erhvervsorganisation Green Power Denmark, der samler Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft. Organisationen blev etableret 23. marts 2022.

Efter planen skulle Kristian Jensen havde deltaget på fredagens generalforsamling i Hanstholm Fiskeriforening i sin egenskab af formand for havnens bestyrelse. Men det endte i stedet med et afbud.

- Sagt på godt jyske er det rigtig træls, siger Jan Hansen, der ud over at være formand for fiskeriforeningen også er medlem af havnens bestyrelse - og når han siger "træls", er det med tanke for det afbræk, Kristian Jensens fratrædelse vil give i bestyrelsens arbejde.

- Vi har holdt to møder for at samle op på tingene inden vi i sidste uge havde vores første bestyrelsesmøde - og nu står vi i en ny situation, der skal findes en løsning på, siger Jan Hansen.

Viceborgmester og formand for Thisted Kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik Jen Kr. Yde, K, er kommunens repræsentant i bestyrelsen for den kommunalt ejede selvstyrehavn. Også han er overrasket over Kristian Jensens fratræden.

- Men med det job, han har fået, havde han næppe haft nogen mulighed for at fortsatte som bestyrelsesformand. Det er ærgerligt, at han stopper, men jeg er sikker på, at vi finder en kvalificeret afløser, siger Jens Kr. Yde.

Han kan ikke bedømme, hvad Kristian Jensens fratræden betyder for arbejdet med at udvikle nye forretningsområder for havnen, herunder havnens energi- og Power-to-X-satsning - eller hvornår der er fundet en afløser.

- Jeg regner med, at vi politisk tager en drøftelse af situationen i næste uge, siger Jens Kr. Yde.