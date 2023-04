Overrasket? Her er, hvad vi efterspørger mest fra vores chef

Tillid er tilsyneladende den dyd, vi efterspørger allermest fra vores leder. Det viser en ny undersøgelse om danskernes arbejdsliv, som Konsulenthuset Ballisager netop har offentligt.

Her svarer 53 procent, at det gør deres leder god, når vedkommende udviser tillid og lader medarbejderen styre behovet for sparring.

- Vi orker ikke blive mødt af folk, der vil detailstyre os, og som ikke anerkender vores kompetencer, siger direktør Morten Ballisager, der peger på, at vi som samfund aldrig har været dygtigere og mere veluddannet.

Til spørgsmålet om, hvad der gør en leder mindre god, er det faglig inkompetence og manglende blik for teamwork, som lader til at være den direkte vej til dårlig ledelse. Det svarer henholdsvis 43 og 42 procent.

