Overskuddet falder hos SACKit - men virksomheden er vokset markant

AALBORG:Efter en succesfuld entré på Amazons platform i Tyskland udvider designfirmaet Sackit nu til Frankrig, Italien og Spanien og forventer markant stigende eksport i 2020.

- Amazon er en kæmpe mulighed for en virksomhed som vores, fordi det er den største digitale motorvej til forbrugere i Europa, og – med tiden – også resten af verden, siger Kristoffer Glerup.

Han er adm. direktør i aalborgensiske Sackit, som designer og sælger danskdesignede livsstilsprodukter med hovedvægt på møbler og elektronik. Sackit blev etableret i 2012 og er vokset med raketfart de seneste år. Ifølge en pressemeddelelse kunne virksomheden i 2019 lægge yderligere 20 pct. til rekordomsætningen fra året inden.

Har opsamlet masser af data

En del af væksten i 2019 er skabt gennem en succesfuld etablering på Amazons platform i Tyskland. Derfor er Sackit nu i fuld gang med at forberede ekspansion til – i første omgang – Frankrig, Italien og Spanien. Forventningen er, at virksomheden allerede i 2021 vil hente op mod en tredjedel af sit salg af højtalere, trådløse opladere, høretelefoner, barstole og sækkestole via Amazon.

- Vi har i 2019 investeret massivt i vores tilstedeværelse på Amazon i Tyskland, hvor vores salg voksede eksplosivt i forbindelse med julehandlen og Black Friday. Vi har opsamlet en masse data og opbygget ratings, som vi nu bruger som afsæt til at gå ind på Amazon-platforme i andre lande. Derfor er vi også forberedt, når Amazon på et tidspunkt åbner i Skandinavien, siger Kristoffer Glerup.

Ifølge Sackit-direktøren er der brug for specialistviden for at forstå forbrugernes adfærd og få succes på Amazon-platformen. Det gælder blandt andet betydningen af reviews og ratings, Amazons særlige PRIME-program samt præmisserne for, hvordan man får vist sine produkter til de rigtige brugere. Amazon er så stor, at man er nødt til at anskue platformen som et selvstændigt økosystem, der fungerer fuldstændigt anderledes end resten af internettet, pointerer Kristoffer Glerup.

Investerer i yderligere vækst

Sackit har i 2019 udnyttet den stigende omsætning til at skrue op for investeringerne. Og det er forklaringen på, at resultatet er gået tilbage fra 3,3 til 1,9 mio. kroner. Det er blandt andet investeringer i salg, herunder ikke mindst Amazon-platformen, samt ansættelse af medarbejdere til flere nøglepositioner, der øger omkostningerne i den nordjyske designvirksomhed.

Sackit har i 2019 udvidet organisationen med en økonomichef, en marketingchef, en kontorchef, en digital forretningsudvikler, en produktmanager og en eksportchef. Sidstnævnte hedder Brian Stilling Laursen og er kommet til Sackit efter 23 år hos B&O, hvor han senest stod i spidsen for B2B-salg i Europa, Asien og Mellemøsten. Nu skal han være med til at gøre den aalborgensiske virksomhed til en endnu større eksportsucces.

- Ansættelserne er et udtryk for, at Sackit er vokset markant de seneste år, og at vi har brug for en større og mere professionel organisation for at løfte os til det næste niveau. For tre år siden var vi blot fire mand i en klassisk iværksættervirksomhed. I dag råder vi over 18 medarbejdere og et brand, som er stærkt positioneret både nationalt og internationalt. Jeg forventer, at vi i år kommer til at se eksporten stige markant, siger Kristoffer Glerup.

Sackit forventer i 2020 en omsætningsvækst på niveau med 2019.