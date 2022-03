På niveau med før-corona: Nu har Aalborg Lufthavn igen fire daglige afgange til denne hovedstad

AALBORG:Søndag satte hele fire KLM-fly næsen mod Amsterdam fra Aalborg Lufthavn. En afgangsfrekvens, der sidst er set i tiden, inden corona-pandemien satte en dæmper på samfundet. I en kort periode har ruten helt været lukket ned, mens de daglige afgange i størstedelen af perioden har været på to eller tre.

De kommende dage er der igen kun tre daglige afgange planlagt, men fra på fredag 1. april bliver de fire afgange til den hollandske hovedstad en fast del af hverdagsprogrammet, fortæller lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.

- Vores Amsterdam-afgang er en af de helt store, og forbindelsen ud til hele verden for rigtig mange. Det er positivt, at efterspørgslen nu er tilbage, så der igen er basis for fire afgange, hvoraf to bliver med en større flytype med en sædekapacitet 132 frem for de 100, vi har har fløjet med de seneste år, siger Niels Hemmingsen.

- Det betyder, at vi i vores sommerprogram i forhold til Amsterdam er tilbage, hvor vi var før corona. Og vi ved allerede nu, at når vi går ind i vinterprogrammet i år, så får vi mere sædekapacitet end vi havde før corona, siger lufthavnsdirektøren, der hæfter sig ved, at interessen for forretningsrejser tilsyneladende er på vej tilbage efter et par år med virtuelle møder som den foretrukne form.

Lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen glæder sig over, at Aalborg Lufthavn med fire daglige afgange til Amsterdam nu er tilbage på niveauet før corona. Foto: Claus Søndberg

- En ting er fritidsrejsende, en anden er forretningslivet. Her hører man lidt forskellige udmeldinger, men KLM melder klart tilbage, at de ser en stigning i forretningsrejsetrafikken. Det er også derfor, de mander op. Det er positivt, for det er noget, der trækker meget til hverdag og uden for højsæsonerne. Det betyder virkelig noget - også for luftfarten generelt set - at forretningslivet efterspørger rejser.

Charter godt på vej tilbage

Mens Amsterdam-afgangene er tilbage på fuldt blus, vejrer Niels Hemmingsen også morgenluft på chartersiden.

- Vi er nok ikke helt tilbage på niveauet før corona, men vi godt på vej tilbage og der bliver i hvert fald masser af charterrejser til sommer, siger han.

Han forklarer, at de største usikkerheder lige nu ligger i forhold afgange til Tyrkiet på grund af placeringen i forhold til Ukraine, mens de stigende brændstofpriser også kan få effekt på priser og rejselyst.

- Men generelt er der absolut positive tendenser. Vi kigger jo på tallene hver dag, og kan se, at vi er godt på vej tilbage, fastslår han.