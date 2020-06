På plads: Danmarks største tøjkæde overlever

AALBORG:PWT Group, der står bag tøjkæderne Wagner og Tøjeksperten, overlever.

Kreditorerne i PWT Group har på et møde i Skifteretten i Aalborg tirsdag sagt ja til den rekonstruktionsplan, som er blevet opstillet. Det skriver PWT Group i en pressemeddelelse.

Det sker en uge efter, at PWT Group besluttede at lukke 20 butikker og planlagde at skære 180 stillinger væk.

Den vedtagne rekonstruktion betyder, at kreditorerne accepterer foreløbig at modtage en dividende på 20 procent af deres tilgodehavender og har mulighed for at modtage op til i alt 30 procent.

De fremtidige ejere af tøjkæden vil bestå af ledelsesgruppen og en gruppe eksterne investorer, som er de tidligere obligationsejere i PWT Holding A/S, den tidligere ejere.

Kapitalfonden Polaris Private Equity udtræder samtidig af ejerkredsen.

De fremtidige ejere indskyder som en del af rekonstruktionen 20 millioner kroner i ny kapital, og tøjkædens bankforbindelse - Spar Nord- stiller et lån på 125 millioner kroner til rådighed.

Det vides ikke, hvad rekonstruktionen betyder for Spar Nords udlån til PWT Group.

Tingbogen viser, at Spar Nord over årne har tinglyst et samlet virksomhedspant på 175 millioner kroner i PWT Group.

Det nyeste virksomhedspant - på 45 millioner kroner - blev tinglyst så sent som 24. april i år, altså nogle dage efter, at PWT Group bad skifteretten om at blive rekonstrueret.

Den samlede gældsforpligtelse til Spar Nord pr. 2. juni 2020 udgør således T.DKK 28.223.

PWT Group A/S har pr. den 2. juni 2020 overfor Spar Nord stillet sikkerhed for kreditfaciliteter og bankgarantier i form af et virksomhedspant på op til T.DKK 130.000.

I den modregnede balance pr. 2. juni 2020 er der således modregnet T.DKK 28.223 i gældsforpligtelser til Spar Nord via delvis udnyttelse af det afgivne

virksomhedspant. Modregningen på T.DKK 28.223 i aktiverne er foretaget på varelagret, som herefter har en værdi under nettoaktiver på T.DKK 89,038.