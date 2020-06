På plads: Danmarks største tøjkæde overlever

AALBORG:PWT Group, der står bag tøjkæderne Wagner og Tøjeksperten, overlever.

Kreditorerne i PWT Group har på et møde i Skifteretten i Aalborg tirsdag sagt ja til den rekonstruktionsplan, som er blevet opstillet. Det skriver PWT Group i en pressemeddelelse.

Det sker en uge efter, at PWT Group besluttede at lukke 20 butikker og planlagde at skære 180 stillinger væk.

Den vedtagne rekonstruktion betyder, at kreditorerne accepterer foreløbig at modtage en dividende på 20 procent af deres tilgodehavender og har mulighed for at modtage op til i alt 30 procent.

De fremtidige ejere af tøjkæden vil bestå af ledelsesgruppen og en gruppe eksterne investorer, som er de tidligere obligationsejere i PWT Holding A/S, den tidligere ejere.

Kapitalfonden Polaris Private Equity udtræder samtidig af ejerkredsen.

De fremtidige ejere indskyder som en del af rekonstruktionen 20 millioner kroner i ny kapital, og tøjkædens bankforbindelse - Spar Nord- stiller et lån på 125 millioner kroner til rådighed.

Efter de seneste butikslukninger har