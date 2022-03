Påfaldende ens benzinpriser vakte undren: Her er forklaringen

NORDJYLLAND:For snart nogle år siden var det ikke usædvanligt, at brændstofpriserne varierede mærkbart på tværs af landets tankstationer, og at der var en del penge at spare, hvis man tankede det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Men noget har ændret sig med priserne. Faktisk i så påfaldende en grad, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu har undersøgt sagen.

I næsten to år har brændstofkædernes priser ændret sig omtrent samtidigt og har været usædvanligt ens på tværs af tankstationer og lokalområder. Derfor har styrelsen gennemført omfattende undersøgelser – blandt andet i form af uanmeldte kontrolbesøg – for at finde ud af, om kæderne ulovligt aftaler priser indbyrdes.

Det er der imidlertid ikke noget, som tyder på.

- Det kan synes påfaldende, når priserne er ens hos alle brændstofselskaber. Vi har dog ikke konstateret overtrædelser af konkurrenceloven i form af aftaler eller lignende mellem selskaberne, siger Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

- Derimod ser det ud til, at et markant fald i efterspørgslen efter benzin og autodiesel i perioden efter marts 2020 har medført mindre priskonkurrence mellem tankstationerne, forklarer han.

Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. PR-foto.

Holder øje med hinanden

Da coronakrisen først brød ud i marts 2020, medførte det en række restriktioner, og i løbet af foråret var det danske samfund mere eller mindre lukket ned.

Det førte til væsentligt mindre kørsel på de danske veje – og dermed mindre konkurrence brændstofselskaberne imellem.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bliver der blandt brændstofselskaberne holdt nøje øje med hinandens priser.

Undersøgelserne viser også, at forbrugerne kan være mere aktive og lægge et pres på selskaberne til at konkurrere mere på priser.

- Forbrugere skal ikke undervurdere deres egen betydning for konkurrencen. De kan selv bidrage til igen at skærpe priskonkurrencen gennem deres adfærd, når de tanker, siger Jakob Hald.

Han nævner som eksempel, at ubemandede tankstationer ofte er billigere end bemandede.

- Derudover kan forbrugerne tanke, når prisen synes lav, i stedet for, når tanken er ved at være tom. Og endelig kan der være lokale tilbud, selv om der er længere imellem dem end tidligere, siger Jakob Hald.

Rekordhøje priser

Flere forhold har betydning for prisen på benzin og diesel, blandt andet særligt olieprisen. Derudover er brændstof pålagt moms og flere faste afgifter.

Og netop olieprisen er i disse uger med til at gøre turen til tankstationen væsentligt dyrere end normalt.

Onsdag steg priserne på benzin og autodiesel med henholdsvis 30 og 60 øre pr. liter, og det samme sker torsdag.

Dermed er listepriserne 15,79 kroner for en liter 95 oktan benzin og 14,99 kr. for en liter autodiesel. Det højeste nogensinde. Og noget tyder ifølge eksperter på, at olieprisen skal endnu højere op.

Årsagen til de stigende oliepriser – og dermed stigende brændstofpriser – er dels et mismatch mellem udbud og efterspørgsel, dels Ruslands invasion af Ukraine, som har sendt chokbølger af usikkerhed gennem energimarkederne.

Dertil kommer en styrket dollarkurs, som olien afregnes i. På den måde taber bilisterne og transportsektoren på både gyngerne og karrusellerne.