Robotvirksomhed har succes: Omsætning skyder i vejret

Den nordjyske robotvirksomhed Panpac Engineering har succes med sin strategi. Et nyt forretningsben ramte for alvor markedet i 2019, og det kan ses i det nye regnskab.

Det nye forretningsben er et fuldautomatisk bigbag-system, hvor Panpac har verdenspatent på en del af produktet.

- Vi har fulgt vores budgetteret med en omsætningsstigning på cirka 30 procent. Det er vores normale palleteringsløsninger og vores nyudviklede fuldautomatiske bigbag-system, der har indfriet forventningerne, siger administrerende direktør og majoritetsejer Morten Nysted, Panpac.

Virksomhedens bruttofortjeneste er fra 2018 til 2019 vokset fra 22,5 til 30 millioner kroner.

Omsætningsstigningen passer nogenlunde med væksten i salget af bigbag-systemer.

- Det budgetteret resultat har også fuldt med, uddyber direktøren.

Han peger på, at Panpacs kapacitet var fuldt udnyttet i 2019. Der kunne simpelthen ikke presses mere igennem produktionen.

Eksporterer til hele verden

Virksomhedens hjemmemarked er Skandinavien og Europa. Her bliver salget primært styret fra Danmark.

Derudover er Panpac i gang med at opbygge et partnernetværk over hele verden. Partnerne skal sælge bigbag-systemet, og der er allerede en håndfuld - i Rusland, USA, Australien, New Zealand, Korea og Tyskland.

- Salget er sket i et godt miks af brancher, og udover Europa har vi også leveret til Australien, Kina og Israel. Det er blandt andet vores samarbejdspartner, der sender hele fabrikker ud i verden, så følger vores udstyr med, siger Morten Nysted.

- De fuldautomatiske system skal være med til at løfte væksten.

Forsyningssikkerhed bekymrer

Det er ikke ordrebogen, der bekymrer i corona-krisen. Og produktionen kører også stadigvæk, dog på lidt mindre kraft.

- Vi har en lang, lang ordrebog helt hen i efteråret. Så vi mangler principielt ikke noget at lave, og der er stor aktivitet hos vores kunder. Forhåbentlig lukker vi også nogle nye ordrer nu her, siger Morten Nysted.

Bekymringerne er i stedet på forsyningssikkerheden.

Nogle af Panpacs underleverandører på mekaniske komponenter har allerede meldt pas, og derfor har virksomheden måtte finde alternative leverandører, og bagefter clearet det med kunderne.

- Udfordringen er leveringstider, fordi vi er meget godt booket op. Kan vi blive ved med at få varer hjem, og kan vi blive ved med at køre på det niveau, som vi kører i nu, siger direktøren.

- Leveringssikkerheden på de dele, som vi skal bruge, er vores største bekymring lige nu, uddyber han og fortæller, at virksomheden har reserveret robotter til sine projekter.

Virksomheden har derfor været tidligere ude end normalt for at købe ind til de solgte projekter.

- Rettidig omhu bruger vi rigtig meget i tiden, også selvom det koster likviditet, fordi vi køber meget tidligere ind i forhold til, hvornår man behøver det i forhold til et cashflow i et projekt, uddyber Morten Nysted.

12 timers arbejdsdage

For at fortsætte produktionen har Pandrup-virksomheden taget en række forholdsregler for at sikre medarbejderne og produktionen. For eksempel arbejder alle funktionærer undtagen tre hjemmefra.

Og montørerne i produktionen er blevet splittet op i tre hold, som kører på forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Det betyder, at hele produktionen ikke bliver lukket ned, hvis en ansat bliver smittet.

Montørerne arbejder i 12 timers dage to dage om ugen. Og så roterer ugemæssigt.

- Det koster nogle timer i produktionen, men vi kalder det selv rettidigt omhu, siger Morten Nysted.

Underleverandør spiller med

Han fortæller, at setuppet fungerer fantastisk. Underleverandøren Meb Smede og maskinværksted, der ligger ved siden af Panpac, er gået i to skift for at sikre, at man kan levere komponenter og forsyninger.

- Vores normale forretning fejler heldigvis ikke noget, så når vi kommer på den anden side af den her modgang, så de penge vi taber nu, skal vi nok tjene ind igen, siger Morten Nysted.