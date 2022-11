Pels har været hele deres liv: Nu syer Bodil og Anton på de sidste minkskind

BJERGBY:- Det har været vores liv.

Ordene er Anton Pedersens, og de falder, da han står med et bugnende bundt hvide minkskind mellem hænderne. Med den store rutine, der kommer af 56 år i faget, kan han slet ikke lade være med at bemærke, hvordan skindenes farve og pelslængde ville passe perfekt sammen, i det tilfælde, at de skulle syes til en pels.

Ved hans side står Bodil Pedersen, den anden halvdel af AB Pels, som har haft til huse her i villakvarteret i Bjergby siden 1986.

- Det er en stor tilfredsstillelse i at lave noget, som andre bliver glade for, siger hun.

Den endegyldigt sidste minkpels har endnu ikke forladt det lille værksted, men for Anton og Bodil Pedersen begynder kilden til mange års levebrød så småt at tørre ud. Minkavlerne kommer ikke længere med skind, og lagrene er ved at være tømt.

- Vi har nogle enkelte, der ringer og spørger, om vi stadig syer pelse, for de har haft nogle skind liggende, som de først nu har overskud til at finde ud af, hvad de skal stille op med, fortæller Bodil Pedersen.

Da minkene skulle aflives, fik alle farme, hvor der ikke var konstateret smitte med coronavirus, lov til at slå minkene ned og pelse dem på vanlig vis. Og det kunne tydeligt mærkes hos AB Pels efter nedlukningen:

- Vi havde egentlig lovet hinanden, at vi ville trappe ned og kun arbejde fire dage om ugen, men det kunne vi godt glemme. Der var simpelthen bjerge af skind. Vi har aldrig haft så travlt, som vi har haft det seneste års tid. Før i tiden kom folk ind og skulle have en enkelt pels syet, men nu var det pludselig både mødre, døtre, bedstemødre, kærester og så videre, der alle skulle have pelse på én gang, siger Bodil Pedersen.

Her ved symaskinerne har ægteparret Bodil og Anton Pedersen tilbragt uendeligt mange timer - de er nu begge i pensionsalderen, men arbejdet har de svært ved at lægge fra sig. Foto: Bo Lehm

Mens der er blevet syet mange pelskåber, har der også været ekstra stor efterspørgsel på alt det andet, minkpelsene kan bruges til. I showroomet ved siden af værkstedet viser Bodil og Anton Pedersen nogle af de mange forskellige designs frem, som de har solgt godt af den seneste tid.

- Mange af minkavlerne havde pelse i forvejen, så de ville gerne have syet noget lidt specielt ud af de sidste skind. Noget, som de kunne gå og kigge på, også til hverdag, siger hun, mens hun fremviser en teddybjørn, syet i brunt minkskind.

Her er nøgleringe, hårelastikker, sofapuder, luffer, bæltetasker - ja sågar små julekugler, syet af postkassserøde, farvede minkskind. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan laves, er ægteparret enige om.

- Vi har kunder, der kommer hertil fra hele landet, fordi de her har mulighed for at prøve flere forskellige pelse. Så kan de bedre finde ud af, hvad der passer dem, og skal der laves nogle tilpasninger, så har vi jo værkstedet lige herinde ved siden af, siger Bodil Pedersen.

Den smukke pelsjæger-hat skal til Haderslev, hvor den forhåbentlig kan holde hovedet godt varmt på den jæger, der nedlagde ræven, som pelsen kommer fra. Foto: Bo Lehm

Selvom det har været hovedparten, så er det ikke kun minkskind, der bliver syet her. Sæl, ræv og kanin er også populært - for eksempel ligger der på arbejdsbænken i værkstedet en flot rævehue i bedste Davy Crockett-stil, der leder tankerne hen på en nordamerikansk pelsjæger.

- Det er en jæger fra Haderslev, der kom ind med et skind af en ræv, han selv havde skudt. De havde taget en tur herop i autocamper og lavet en udflugt ud af det, og det ser vi ofte, siger Bodil Pedersen.

Det er også blevet tiltagende populært, at især yngre kvinder kommer ind med en ældre pels, de måske har fundet i en genbrugsbutik, som de gerne vil have syet om - for eksempel har Bodil Pedersen lige nu en sælpels hængende, som skal blive til en taske.

- Nogle gange kan folk kun komme på skæve tidspunkter, og der har vi fordelen af, at vi bor lige ved siden af. Det har både været godt og skidt, at vi havde så kort til arbejdet, for man kunne have svært ved at slippe det igen. Men det betød, at vi i hvert fald altid var hjemme, da børnene var små, siger hun.

De har begge nået pensionsalderen, og i princippet kunne de trække stikket på symaskinen i morgen.

- Men jeg kommer nok aldrig til helt at kunne lade være, indrømmer Anton Pedersen med et smil.

Den sidste pels